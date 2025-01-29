Фахівці з кількох американських університетів вивчили взаємозв'язок між загальним задоволенням від відносин і синхронізацією усмішок у романтичних парах, які не мають труднощів, та тих, хто звертається за допомогою до психотерапевта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Emotion.

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Нове дослідження стосунків

У дослідженні взяла участь 61 пара, з яких 30 пар не мали проблем на момент експерименту, в той час, як 31 пара звернулася за допомогою до психотерапевта. Усі учасники жили разом зі своїми партнерами.

Експеримент складався з чотирьох обговорень, кожне з яких тривало 6 хвилин. Партнери спілкувалися на задані теми, включаючи як позитивні аспекти, такі як сильні сторони відносин, так і негативні, наприклад, предмети розбіжностей. Спеціальне програмне забезпечення фіксувало вирази облич і аналізувало наявність, інтенсивність і синхронізацію усмішок.

Посмішка – ознака гарних стосунків

Пари, які не мали проблем у відносинах, демонстрували синхроніші та яскравіші усмішки одне одному в порівнянні з тими, хто звертався за допомогою. Середній рівень синхронізації у перших становив 0,46 за шкалою від 0 до 1, тоді як у других – 0,32. Коли усмішки не збігалися за часом, партнери з "щасливих" пар швидше (в середньому 0,62 секунди проти 1,07 секунди) синхронізували свої усмішки у відповідь.

На думку дослідників, отримані результати свідчать про те, що в парах, які не відчувають проблем, люди більш емоційно синхронізовані. Водночас партнери, незадоволені своїми відносинами, продемонстрували меншу узгодженість у невербальній комунікації.

Хоча усмішка – це значною мірою автоматичний і неконтрольований процес, результати нашого дослідження підкреслюють, що такі невербальні сигнали можуть бути важливими маркерами якості стосунків,

– зазначили автори дослідження.

Вчені також підкреслили, що синхронізація усмішок не залежала від теми обговорення чи інших обставин. Майже 45% відмінностей у їхній одночасності можна пояснити стійкими факторами на рівні пари, що підтверджує, що синхронізація усмішок дійсно може відображати якість самих відносин, а не бути простою реакцією на конкретні ситуації.