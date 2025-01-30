Існує безліч причин, чому люди обирають вегетаріанство: це може бути пов'язано з етичними переконаннями, екологічними міркуваннями, економічними факторами, медичними показаннями чи релігійними поглядами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Social Psychological Bulletin.

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Багато людей, які відмовилися від тваринної їжі, розглядають вегетаріанство не лише як спосіб харчування, а як цілий стиль життя та філософію. Такі підходи іноді конфліктують з традиційними нормами, що може викликати упереджене ставлення з боку м'ясоїдів.

Нове дослідження впливу дієти на привабливість

Група психологів Варшавського університету вирішила провести дослідження, щоб з'ясувати, як інформація про вегетаріанство впливає на сприйняття людей і оцінку їхньої привабливості як потенційних романтичних партнерів. Враховуючи, що більшість поляків – м'ясоїди, вибірка дослідження складалася саме з таких учасників.

У серії онлайн-експериментів брали участь 204 жінки та 200 чоловіків гетеросексуальної орієнтації, вік яких варіювався від 18 до 82 років (середній вік становив близько 45 років).

Учасників попросили уявити, що вони вибирають потенційного партнера через додаток для знайомств. Їм були надані анкети кандидатів з фотографіями, інформацією про хобі та харчові вподобання. У різних варіантах профілів зазначалося, що людина є вегетаріанцем з етичних, екологічних або медичних причин, а в контрольній групі інформація про дієту відсутня.

Вегетаріанці менше подобаються іншим людям

Після вивчення профілів учасникам запропонували відповісти на ряд запитань, що стосуються їхніх вражень про кандидатів, бажання почати стосунки, а також оцінити такі якості, як жіночність і чоловічність.

З'ясувалося, що профілі без вказівки харчових переваг справляють на учасників краще враження, ніж анкети вегетаріанців. Особливо низькі оцінки отримували профілі, які пов'язували вибір вегетаріанства зі здоров'ям. Дослідники помітили, що жінки частіше позитивно сприймали анкети етично орієнтованих вегетаріанців у порівнянні з чоловіками, коли оцінювали подібні профілі потенційних партнерок.

Автори дослідження пояснили виявлені тенденції за допомогою різних культурних і психологічних теорій. Наприклад, вважається, що людей більше приваблюють ті, чиї цінності та стиль життя схожі з їхніми власними.

Оскільки уподобання в харчуванні можуть відображати глибокі особисті переконання, м'ясоїди можуть сприймати вегетаріанців як людей з принципово відмінним способом життя, що знижує їхню привабливість як романтичних партнерів.