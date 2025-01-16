Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає 24 Канал. Він наголосив, що ментальне здоров’я є одним із найактуальніших викликів сучасності на глобальному рівні.
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Віктор Ляшко
"Поряд з інфляцією, бідністю, втратою засобів до існування. В Україні ситуація ускладнюється триваючою понад 10 років війною. Це непростий досвід, із яким ми всі вчимося жити. Йдеться не лише про фізичні втрати та руйнування, а і про невидимі травми, що суттєво впливають на якість життя людей та їх близьких."
Які зміни приносить закон
- Він спростовує поширене переконання, що проблеми ментального здоров’я стосуються лише системи охорони здоров’я. Такий підхід не лише посилює стигму, але й обмежує доступ до необхідних послуг.
- Закон закладає основу для надання психологічної допомоги за єдиними стандартами, визначає перелік послуг і встановлює механізми співпраці між різними секторами.
- Він визнає саморегулівні організації (СРО), які вже багато років активно працюють у цій сфері.
- Закон також звертає увагу на охорону психічного здоров’я на робочих місцях, надаючи роботодавцям право розробляти та впроваджувати програми психосоціальної підтримки для своїх працівників.
У процесі розробки закону враховувався міжнародний досвід, зокрема напрацювання Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.
Наступним етапом є розробка підзаконних актів, які деталізують положення закону, а також впровадження нових стандартів у системі охорони психічного здоров’я.
"Ментальне здоров’я – це основа стійкості суспільства. Підтримуючи людей, ми закладаємо міцний фундамент для відновлення країни після перемоги", – додав Ляшко.