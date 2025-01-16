Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає 24 Канал. Він наголосив, що ментальне здоров’я є одним із найактуальніших викликів сучасності на глобальному рівні.

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Віктор Ляшко "Поряд з інфляцією, бідністю, втратою засобів до існування. В Україні ситуація ускладнюється триваючою понад 10 років війною. Це непростий досвід, із яким ми всі вчимося жити. Йдеться не лише про фізичні втрати та руйнування, а і про невидимі травми, що суттєво впливають на якість життя людей та їх близьких."

Які зміни приносить закон

Він спростовує поширене переконання, що проблеми ментального здоров’я стосуються лише системи охорони здоров’я. Такий підхід не лише посилює стигму, але й обмежує доступ до необхідних послуг. Закон закладає основу для надання психологічної допомоги за єдиними стандартами, визначає перелік послуг і встановлює механізми співпраці між різними секторами. Він визнає саморегулівні організації (СРО), які вже багато років активно працюють у цій сфері. Закон також звертає увагу на охорону психічного здоров’я на робочих місцях, надаючи роботодавцям право розробляти та впроваджувати програми психосоціальної підтримки для своїх працівників.

У процесі розробки закону враховувався міжнародний досвід, зокрема напрацювання Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Наступним етапом є розробка підзаконних актів, які деталізують положення закону, а також впровадження нових стандартів у системі охорони психічного здоров’я.

"Ментальне здоров’я – це основа стійкості суспільства. Підтримуючи людей, ми закладаємо міцний фундамент для відновлення країни після перемоги", – додав Ляшко.