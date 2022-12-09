Заметить, что вами сложно манипулируют: попытки контроля бывают незаметными. Впоследствии манипуляция рассматривается как нормальное общение и может усилиться.

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Люди используют манипуляцию, чтобы заставить другого делать то, что им нужно. Манипуляторы уродуют факты, используют психологическое давление и унижают эмоции своей жертвы.

Манипулятор использует множество стратегий: в результате человек чувствует растерянность, начинает сомневаться в мыслях и чувствах, постоянно извиняется, даже если не понимает, в чем провинился. Важно помнить, что манипуляция – это всегда эмоциональный и психологический шантаж, а иногда и физический.

Не терпите

Распознав манипуляцию, не оправдывайте манипулятор даже если это близкий человек. Попытайтесь изменить ситуацию, начните с разговора. Приведите конкретные примеры ситуаций, в которых они пытались управлять вашими действиями. Говорите честно и открыто о своих чувствах. Например: "Когда ты игнорируешь меня и молчишь, мне досадно и больно. Мы удаляемся друг от друга. Я не хочу, чтобы мы стали чужими".

Во время откровенного разговора не поддавайтесь эмоциям, манипулятор может бессознательно попытаться вернуть контроль. Например, вы начали разговор и в ответ получили вспышку эмоций: Ты меня никогда не слушаешь! Это попытка вызвать чувство вины. Спокойно ответьте: "Я готов выслушать и услышать тебя".

Поговорите с манипулятором о том, какое поведение для вас приемлемо, а какое нет. Также нужно установить последствия нарушения границ. Например: "Если ты не перестанешь убеждать меня, что мои чувства безосновательны, я закончу этот разговор". Если собеседник продолжает пытаться убедить, что вы не правы, прекратите дискуссию.

Обратитесь за помощью

Чтобы прекратить манипуляцию, следует найти причину. Самостоятельно обнаружить ее бывает нелегко. Поэтому следует обратиться за помощью к психологу.

В близких отношениях, в том числе дружественных, причиной манипуляции может стать страх потерять партнера или друга. Тревога, страх или ревность заставляют манипулировать близким человеком. В данной ситуации поможет разобраться психотерапевт.

Не вините себя

Поддавшись манипуляции, вы можете чувствовать себя расстроенным и не уверенным в своих силах. Помните, что ваши эмоции, чувства и мысли важны и достойны уважения. Упражняйте сочувствие к себе – это способ научиться относиться к себе как к другу, быть добрее и внимательнее, прощать ошибки. Вы не можете отвечать за поступки другого человека, но можете решить быть рядом или уйти.