Новое исследование формирования мыслей

Современные научные исследования активно занимаются вопросами формирования мировоззрения. Группа специалистов из Университета Джонса Хопкинса, Университета Огайо и Стэнфордского университета исследовала, почему люди уверены в своей правоте, даже если это не соответствует действительности. Их результаты, включающие описание "иллюзии адекватности информации" и методы противодействия этому явлению, были опубликованы в журнале PLOS One.

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В рамках онлайн-эксперимента с участием 1261 взрослого из США, исследователи предложили прочитать материал о вымышленной школе с нехваткой воды. Участники были разделены на группы, где первая получила аргументы за объединение с другой школой, вторая – против этого решения, а третья ознакомилась с мнениями обеих сторон.

Нехватка фактов способствует предубеждениям

Те, кто ознакомился только с одним из вариантов решения проблемы, были уверены в его преимуществах и считали, что имеют всю необходимую информацию для объективной оценки ситуации, тогда как участники, рассмотревшие оба мнения, оказались менее уверенными в своей правоте.

Авторы работы отмечают, что люди были готовы пересмотреть свою позицию, когда они познакомились с неизвестными аргументами в пользу альтернативного решения. Однако, это не всегда происходит. Например, в случае идеологических разногласий люди часто не доверяют новой информации и пытаются переосмыслить ее, чтобы она соответствовала их взглядам.

Они также подчеркнули важность осознания возможного незнания определенных фактов, которые могли бы способствовать лучшему пониманию чужой точки зрения, это является ключом к преодолению "иллюзии адекватности информации".