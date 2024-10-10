Нове дослідження формування думок

Сучасні наукові дослідження активно займаються питаннями формування світогляду. Група спеціалістів з Університету Джонса Гопкінса, Університету Огайо та Стенфордського університету дослідила, чому люди впевнені у своїй правоті, навіть якщо це не відповідає дійсності. Їхні результати, що включають опис "ілюзії адекватності інформації" та методи протидії цьому явищу, були опубліковані в журналі PLOS One.

Також на тему Чому важко сконцентрувати увагу: результати дослідження

У рамках онлайн-експерименту за участю 1261 дорослого з США, дослідники запропонували прочитати матеріал про вигадану школу з браком води. Учасники були поділені на групи, де перша отримала аргументи за об’єднання з іншою школою, друга – проти цього рішення, а третя ознайомилася з думками обох сторін.

Брак фактів сприяє упередженням

Ті, хто ознайомився лише з одним із варіантів вирішення проблеми, були впевнені в його перевагах і вважали, що мають всю необхідну інформацію для об’єктивної оцінки ситуації, тоді як учасники, що розглянули обидві думки, виявилися менш впевненими у своїй правоті.

Автори роботи зазначають, що люди були готові переглянути свою позицію, коли вони познайомилися з невідомими аргументами на користь альтернативного рішення. Однак, це не завжди відбувається. Наприклад, у випадку ідеологічних розбіжностей люди часто не довіряють новій інформації та намагаються переосмислити її, щоб вона відповідала їхнім поглядам.

Вони також підкреслили важливість усвідомлення можливого незнання певних фактів, які могли б сприяти кращому розумінню чужої точки зору, це є ключем до подолання "ілюзії адекватності інформації".