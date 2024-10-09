Память играет ключевую роль не только в процессе обучения, но и в способности быстро адаптироваться к непривычным обстоятельствам. Ранее считалось, что память автоматически помогает фокусировать внимание, однако новые данные показывают, что характер этой связи отличается.

Также на тему Как перестать думать о плохом – 8 простых способов

Новое исследование внимания и памяти

Психологи из Исследовательского института Ротмана в Торонто и Университета Висконсина в Милуоки обнаружили, что даже если движения глаз частично руководствуются информацией из долговременной памяти, нужно прилагать особые усилия, чтобы поддерживать это внимание. Они подтвердили свои выводы, опубликовав результаты в журнале Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

В эксперименте приняли участие 26 студентов из Университета Висконсина в Милуоки. Они прошли через четыре этапа: кодирование информации, тестирование и повторное кодирование, регулирование памяти и визуального поиска, а также тест на распознавание. На этапе кодирования участники запоминали пары "сцена – объект", задача которых заключалась в создании значимых ассоциаций между сценами и объектами.

Этап тестирования и кодирования помог участникам лучше усвоить материал, дав возможность оценить, как ассоциации способствовали запоминанию.

Что мешает поддерживать внимание

Далее исследователи изучали внимание студентов, попросив их регулировать воспоминания каким-то из трех способов. Первая группа участников исследования должна была вспомнить объект, связанный с той или иной сценой (визуальный поиск), вторая – не думать о нем (подавление воспоминаний), а третья – заменить "правильный" объект на объект из другой категории, например, лицо на инструмент (замена воспоминаний).

После короткой паузы участникам показывали экран с изображениями объектов, где они должны были сосредоточить взгляд, пока все точки не исчезнут, кроме одной. Результаты показали, что те, кто вспоминал конкретный объект, чаще фокусировали на нем внимание. Однако те, кто работал с подавлением или заменой воспоминаний, или кратковременно задерживали взгляд на объекте, или быстро переключались на другие задачи.

Исследование подчеркивает, что взаимосвязь между вниманием и памятью не всегда автоматическая и может активно регулироваться человеком. Также важность ассоциаций для запоминания информации может не всегда способствовать концентрации. В случае отвлекающих воспоминаний, особенно если они травматические, важно уметь отмежевываться от них для сохранения продуктивности.