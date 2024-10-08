Это состояние еще называют руминацией. И на самом деле это довольно распространенное явление, сообщает Health.

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Почему это состояние опасно

Лишние размышления могут быть симптомом психического расстройства или фактором его развития. В частности они увеличивают риск депрессии и тревожных расстройств.

Также руминация увеличивает риск ПТСР, бессонницы, расстройства пищевого поведения и злоупотребления психоактивными веществами.

Даже при отсутствии проблем с психическим здоровьем, чрезмерное мышление может вызвать ощущение стресса и тревоги.

Исследования также показывают, что чрезмерное мышление может вызвать физические симптомы, такие как: головная боль, усталость и потеря аппетита. Некоторые люди даже сообщали о боли в груди, учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление и одышку.

Как перестать много думать: простые советы

Найдите способ отвлечься. Возможно, самое простое, что вы можете сделать – включить музыку, почитать книгу, встретиться с друзьями, решать математические задачи, разрисовать картину по номерам и тому подобное.

Возможно, самое простое, что вы можете сделать – включить музыку, почитать книгу, встретиться с друзьями, решать математические задачи, разрисовать картину по номерам и тому подобное. Медитируйте. Исследования показали, что медитация эффективна для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Сосредоточьтесь на дыхании или объектах перед вами. Если мысли продолжают лезть в голову, попробуйте повторять мантру – или в мыслях, или вслух.

Исследования показали, что медитация эффективна для уменьшения симптомов тревоги и депрессии. Сосредоточьтесь на дыхании или объектах перед вами. Если мысли продолжают лезть в голову, попробуйте повторять мантру – или в мыслях, или вслух. Бросьте вызов своим мыслям. Тревожные люди часто переживают, что будущие события окажутся сложнее или страшнее, чем они есть на самом деле. Поэтому важно спросить себя, действительно ли ваши мысли отражают реальность и являются ли они правдой. Возможно, вы поймете, что будущее не такое страшное, как вы его рисуете.

Тревожные люди часто переживают, что будущие события окажутся сложнее или страшнее, чем они есть на самом деле. Поэтому важно спросить себя, действительно ли ваши мысли отражают реальность и являются ли они правдой. Возможно, вы поймете, что будущее не такое страшное, как вы его рисуете. Попробуйте дыхательные упражнения. Это тоже один из способов успокоить разум и уменьшить стресс. Выберите комфортный интервал для каждого вдоха, но некоторые эксперты рекомендуют 4 – 5 секунд на каждый вдох.

Это тоже один из способов успокоить разум и уменьшить стресс. Выберите комфортный интервал для каждого вдоха, но некоторые эксперты рекомендуют 4 – 5 секунд на каждый вдох. Не отбрасывайте движение. Упражнения для мышц или физическая активность, даже ходьба, также способны отвлечь от негативных мыслей и поднять настроение. Кроме этого, они улучшают сон, что тоже является важным фактором для хорошего эмоционального состояния.

Упражнения для мышц или физическая активность, даже ходьба, также способны отвлечь от негативных мыслей и поднять настроение. Кроме этого, они улучшают сон, что тоже является важным фактором для хорошего эмоционального состояния. Сосредоточьтесь на своих чувствах. Сосредоточение внимания на одном или нескольких из 5 чувств (зрение, обоняние, слух, вкус и осязание) может помочь вырваться из цикла лишних размышлений. Попробуйте перечислить одну или несколько вещей, которые вы замечаете вокруг себя, к примеру: вот группа деревьев, запах ужина соседа, шум с детской площадки и тому подобное.

Сосредоточение внимания на одном или нескольких из 5 чувств (зрение, обоняние, слух, вкус и осязание) может помочь вырваться из цикла лишних размышлений. Попробуйте перечислить одну или несколько вещей, которые вы замечаете вокруг себя, к примеру: вот группа деревьев, запах ужина соседа, шум с детской площадки и тому подобное. Ведите дневник. Запись мыслей и размышлений может помочь снизить уровень кортизола. Записывая свои мысли, вы можете прекратить их непрерывный поток.

Запись мыслей и размышлений может помочь снизить уровень кортизола. Записывая свои мысли, вы можете прекратить их непрерывный поток. Составьте план. Если ваши чрезмерные размышления являются результатом подавленности из-за обязанностей или будущих проектов, попробуйте разбить их на отдельные задачи. Ведь думая обо всем сразу, вы можете ненароком сформировать шаблон циклического мышления.

Если чрезмерные мысли мешают вам быть счастливыми, а изменение образа жизни не помогает избавиться от привычки накручивать себя, подумайте о том, чтобы обратиться к психологу, психиатру или лицензированному психотерапевту.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.