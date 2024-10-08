Цей стан ще називають румінацією. І насправді це доволі поширене явище, повідомляє Health.

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Чому цей стан небезпечний

Зайві роздуми можуть бути симптомом психічного розладу або фактором його розвитку. Зокрема вони збільшують ризик депресії та тривожних розладів.

Також румінація збільшує ризик ПТСР, безсоння, розладу харчової поведінки та зловживання психоактивними речовинами.

Навіть за відсутності проблем із психічним здоров'ям, надмірне мислення може викликати відчуття стресу та тривоги.

Дослідження також показують, що надмірне мислення може викликати фізичні симптоми, такі як: головний біль, втома і втрата апетиту. Деякі люди навіть повідомляли про біль у грудях, прискорене серцебиття, високий кров'яний тиск і задишку.

Як перестати багато думати: прості поради

Знайдіть спосіб відволіктися. Можливо, найпростіше, що ви можете зробити – увімкнути музику, почитати книгу, зустрітися з друзями, розв'язувати математичні задачі, розмалювати картину по номерах тощо.

Можливо, найпростіше, що ви можете зробити – увімкнути музику, почитати книгу, зустрітися з друзями, розв'язувати математичні задачі, розмалювати картину по номерах тощо. Медитуйте. Дослідження показали, що медитація ефективна для зменшення симптомів тривоги й депресії. Зосередьтеся на диханні або об'єктах ​​перед вами. Якщо думки продовжують лізти в голову, спробуйте повторювати мантру – або у думках, або вголос.

Дослідження показали, що медитація ефективна для зменшення симптомів тривоги й депресії. Зосередьтеся на диханні або об'єктах ​​перед вами. Якщо думки продовжують лізти в голову, спробуйте повторювати мантру – або у думках, або вголос. Киньте виклик своїм думкам. Тривожні люди часто переживають, що майбутні події виявляться складнішими чи страшнішими, ніж вони є насправді. Тому важливо запитати себе, чи ваші думки справді відображають реальність і чи є вони правдою. Можливо, ви зрозумієте, що майбутнє не таке страшне, як ви його малюєте.

Тривожні люди часто переживають, що майбутні події виявляться складнішими чи страшнішими, ніж вони є насправді. Тому важливо запитати себе, чи ваші думки справді відображають реальність і чи є вони правдою. Можливо, ви зрозумієте, що майбутнє не таке страшне, як ви його малюєте. Спробуйте дихальні вправи. Це теж один зі способів заспокоїти розум і зменшити стрес. Оберіть комфортний інтервал для кожного вдиху, але деякі експерти рекомендують 4 – 5 секунд на кожен вдих.

Це теж один зі способів заспокоїти розум і зменшити стрес. Оберіть комфортний інтервал для кожного вдиху, але деякі експерти рекомендують 4 – 5 секунд на кожен вдих. Не відкидайте рух. Вправи для м'язів або фізична активність, навіть ходьба, також здатні відволікти від негативних думок та підняти настрій. Крім цього, вони покращують сон, що теж є важливим фактором для гарного емоційного стану.

Вправи для м'язів або фізична активність, навіть ходьба, також здатні відволікти від негативних думок та підняти настрій. Крім цього, вони покращують сон, що теж є важливим фактором для гарного емоційного стану. Зосередьтеся на своїх почуттях. Зосередження уваги на одному або кількох з 5 почуттів (зір, нюх, слух, смак та дотик) може допомогти вирватися із циклу зайвих роздумів. Спробуйте перерахувати одну або кілька речей, які ви помічаєте довкола себе, до прикладу: ось група дерев, запах вечері сусіда, шум з дитячого майданчика тощо.

Зосередження уваги на одному або кількох з 5 почуттів (зір, нюх, слух, смак та дотик) може допомогти вирватися із циклу зайвих роздумів. Спробуйте перерахувати одну або кілька речей, які ви помічаєте довкола себе, до прикладу: ось група дерев, запах вечері сусіда, шум з дитячого майданчика тощо. Ведіть щоденник. Запис думок та роздумів може допомогти знизити рівень кортизолу. Записуючи свої думки, ви можете припинити їхній безперервний потік.

Запис думок та роздумів може допомогти знизити рівень кортизолу. Записуючи свої думки, ви можете припинити їхній безперервний потік. Складіть план. Якщо ваші надмірні роздуми є результатом пригніченості через обов'язки чи майбутні проєкти, спробуйте розбити їх на окремі завдання. Адже думаючи про все одразу, ви можете ненароком сформувати шаблон циклічного мислення.

Якщо надмірні думки заважають вам бути щасливими, а зміна способу життя не допомагає позбутися звички накручувати себе, подумайте про те, щоб звернутися до психолога, психіатра або ліцензованого психотерапевта.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.