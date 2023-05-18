Скільки приймають антидепресанти

Антидепресанти призначають для лікування депресії та тривожності. Ці ліки часто приймають довгий час. Зазвичай посібники рекомендують робити це 6 – 12 місяців після поліпшення стану або протягом двох років.

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Однак багато людей приймають їх довше, зазначають автори огляду. Від 30% до 50% призначень антидепресантів довгого прийому відбувається без показань. Вчені нагадують, що їхнє непотрібне призначення може супроводжуватися побічними ефектами. Крім того, доказово обґрунтованих підходів безпечного скасування антидепресантів після тривалого прийому досі не розробили.

Нове дослідження відмови від антидепресантів

Новий огляд охопив дані 33 рандомізованих досліджень, у яких брали участь майже 5 тисяч людей. Приблизно третина учасників припиняли пити антидепресанти різко, інші знижували дозу поступово.

Зниження дози зазвичай не займало понад чотири тижні. Водночас зазначають автори огляду, Британська колегія психіатрів з метою підвищення безпеки рекомендує зменшувати дозу антидепресантів перед припиненням прийому протягом кількох місяців і навіть років.

Автори огляду пишуть, що наявні дослідження не дозволяють зробити висновок, як безпечно завершувати тривалий прийом антидепресантів. Це пов'язано з тим, що якість наявних доказів досить невисока.

Як лікар загальної практики я насамперед бачу, як багато людей борються, щоб припинити приймати антидепресанти. Понад 1000 досліджень присвячено тому, як розпочати прийом антидепресантів, і лише 33 дослідження у всьому світі стосувалися того, як його припинити. Безперечно, ця галузь знань потребує негайної уваги,

– сказала авторка дослідження Еллен Ван Леєувен.

Вона додала, що симптоми синдрому відміни антидепресантів часто можуть помилково приймати за рецидив хвороби. Синдром відміни не говорить про рецидив, він може свідчити про те, що потрібна повільніша відмова від препарату перед повним припиненням прийому.