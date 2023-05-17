Невролог, лікарка-психіатр Людмила Підкуймуха розповіла про синдром хронічної втоми та пояснила, коли доцільно втому вважати захворюванням.
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Синдром хронічної втоми (СХВ) – це хронічне захворювання не до кінця з'ясованої етіології, яке суттєво погіршує якість життя та функціонування людини,
– зазначила лікарка.
До факторів ризику СХВ відносять :
- хронічний стрес,
- ендокринні захворювання,
- інфекційні захворювання,
- генетичну схильність.
Які ж основні симптоми
Людмила Підкуймуха наголосила, що про синдром хронічної втоми доцільно говорити, якщо зниження активності та здатності займатися звичайними справами внаслідок постійного відчуття втоми, триває не менше 6 місяців.
До того ж потрібно врахувати, що ця втома не викликана фізичним навантаженням чи видом діяльності, натомість – втома не минає після відпочинку чи сну.
Втома суттєво посилюється після навантаження( розумового чи фізичного). Також спостерігається погіршення якості сну (проблеми з засинанням або підтриманням сну).
Також частими скаргами є:
- погіршення концентрації уваги та пам'яті;
- головні болі(переважно напруженого типу)
- м'язові та суглобові болі;
- артеріальна гіпотензія
Як виявити синдром хронічної втоми
Діагностика синдрому хронічної втоми доволі складний процес, адже потрібно виключити багато захворювань, які мають схожу картину: депресивні розлади, гіпотиреоз, інфекції (як от бореліоз),імунодефіцити й інші стани.
Тому зазвичай, щоб підтвердити СХВ потрібно кілька спеціалістів для виключення інших ймовірних причин такого стану.
Але важливе місце займають:
- нормалізація режиму дня( сон і відпочинок), гігієна сну, раціональне харчування, дозовані фізичні навантаження, психотерапія.
А також симптоматичне медикаментозне лікування.