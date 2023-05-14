Тож, розповідаємо про симптоми, які можуть свідчити про розвиток хвороби Альцгеймера: чим вони відрізняються від схожих симптомів у людей похилого віку.

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Узагалі вчені, які досліджують деменцію та хворобу Альцгеймера, вважають, що короткочасні провали в пам'яті, сплутана мова, погана увага й зосередженість – є ознаками старіння. Але є принципові відмінності прояву цих симптомів при деменції.

Пам'ять

З віком у багатьох людей виникають проблеми з пам'яттю. Однак, її характер визначають частота виникнення цього симптому та її характер.

Люди похилого віку можуть забути те, що їм нещодавно говорили, або навіть забути, як користуватися тим чи іншим новим для них предметом.

Ознакою деменції є те, що людина, перебуваючи навіть у своєму домі, не може згадати, де вона. Втрата орієнтації у знайомих місцях є симптомом того, що у людини може бути деменція,

– пояснили вчені.

Також для хворих характерним є постійне перепитування, тобто хворі ставлять запитання, на які вже отримали відповіді, та неспроможність виконувати знайомі завдання. Ті справи, які людина щоденно виконувала в повсякденному житті, можуть стати непосильним завданням.



При деменції та хворобі Альцгеймера прості завдання можуть стати викликом / Фото Unsplash

Навики комунікації

На думку вчених, люди з деменцію часто не можуть підтримати розмову через те, що забувають слова, назви предметів чи явищ, можуть зупинитися, намагаючись знайти потрібне слово. Також ознакою таких людей є втрата розмови сенсу взагалі.

Звісно, не потрібно узагальнювати цей симптом, люди похилого віку не завжди можуть підтримувати розмову, відволікаючись на щось інше.

Настрій і поведінка

Коливання настрою самі по собі не обов'язково вказують на якесь захворювання чи розлад, адже з цим зіштовхуються часто багато з нас. Але вчені попереджають, що про деменцію може свідчити часте роздратування, надто різкі перепади настрою. Людина починає поводитися відчужено, погано взаємодіє з оточенням, швидко втомлюється від спілкування навіть із близькими людьми.

Також люди з деменцією можуть хотіти йти гуляти надто рано-вранці або дуже пізно ввечері, примітно, що раніше вони цього не робили. Також вони можуть одягатися не за погодою.

Погіршення зору

Так, звісно, це нормально, що з віком зір погіршується. Але, як стверджують вчені, люди з деменцією можуть зіткнутися не просто з погіршенням зору, а з проблемою сприйняття навколишнього світу та сприйняття кольорів і неправильно інтерпретувати побачене.

Деякі типи деменції можуть навіть іноді викликати зорові, нюхові та слухові галюцинації.

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Зосередженість та ухвалення рішень

Люди похилого віку не завжди можуть ухвалювати рішення, їм потрібно багато часу на обмірковування і це є нормою. Та, якщо людина заблукала у знайомому місці або не може знайти дорогу додому, потрібно розглянути ймовірність розвитку деменції.

Якщо людина буквально постійно, або більшу частину часу неспроможна зосередитися, ухвалювати правильні рішення, обробляти інформацію – це найімовірніше, деменція.

Важливо! Є багато причин, не пов'язаних із деменцією, через які у людини можуть спостерігатись погіршення пам'яті, настрою, зору, плутанина під час ухвалення рішення, тому лише лікар може діагностувати наявність деменції чи Альцгеймера.