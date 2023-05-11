Нових обнадійливих висновків дійшли вчені Гельсінського університету. Зокрема, вони виявили, що гени відіграють лише другорядну роль у розвитку цього захворювання.

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У своєму дослідженні вони спиралися на те, що у всіх пацієнтів накопичуються нейрональні білки альфа-синуклеїну (альфа-син).

Виявилось, це відбувається як реакція на роботу клітин кишківника, а саме – під впливом патогенних мікробів Desulfovibrio. До слова, є дані, що ці бактерії також пов'язані з розвитком хвороб серця.

Як встановили зв'язок вчені

Вчені провели додатковий експеримент з використанням хробаків. Частину з них годували бактеріями Desulfovibrio від хворих на Хворобу Паркінсона, інших – тими ж мікробами, але взятими у здорових людей. Перші піддослідні гинули в рази швидше.

Результат дослідження! Відтак, вчені зробили висновок, що найімовірнішою причиною виникнення хвороби є мутація бактерій Desulfovibrio, що живуть у кишківнику людини. Один із штамів мікроба впливає на продукування аномальних білків, відомих як альфа-синуклеїни (alphaSyn). Вважається, що саме їх накопичення і викликає незворотні процеси у мозку.

Чому це важливо

У всьому світі інвалідність і смертність внаслідок Хвороби Паркінсона зростають швидше, ніж у випадку будь-якого іншого неврологічного розладу. Так, захворювання у 2019 році діагностували у 5,8 мільйона людей — це на 81% більше, аніж у 2000 році.

Тоді ж від хвороби померли 329 тисяч людей – це більш на понад 100%, ніж 20 років тому. За оцінками фахівців, до 2040 року кількість людей з цим розладом сягне 14,2 мільйона.

Хвороба Паркінсона – що це? Хвороба Паркінсона – це дегенеративний стан головного мозку, який є причиною розвитку когнітивних порушень, розладів психічного здоров'я, сну, сенсорних розладів, а також може супроводжуватися відчуттям болю.

Точні причини виникнення ХП досі невідомі. Тож, науковці розглядають кілька основних версій, серед них:

генетична схильність (приблизно 1% пацієнтів);

вік;

зовнішнє середовище.

Нові дані можуть відкрити шлях до лікування ХП

Відкриття вчених Гельсінського університету вказує, що найімовірніше, причина таки у зовнішніх факторах, тобто це може бути вплив пестицидів чи іншого з навколишнього середовища.

Дослідження може прокласти шлях до запобігання захворюванню або хоча б полегшення та уповільнення його симптомів. Якщо результати підтвердяться, носіїв Desulfovibrio будуть перевіряти, а бактерії можна буде видаляти з кишківника,

— пояснили вчені.

Ліків проти цієї хвороби не існує, однак є низка препаратів, що значно полегшують перебіг.