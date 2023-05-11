Новым обнадеживающим выводам пришли ученые Хельсинкского университета. В частности, они обнаружили, что гены играют лишь второстепенную роль в развитии этого заболевания.

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В исследовании они опирались на то, что у всех пациентов накапливаются нейрональные белки альфа-синуклеина (альфа-син).

Оказалось, это происходит как реакция на работу клеток кишечника, а именно – под влиянием патогенных микробов Desulfovibrio К слову, есть данные, что эти бактерии тоже связаны с развитием болезней сердца.

Как установили связь ученые

Ученые провели дополнительный эксперимент с использованием червей. Часть из них кормили бактериями Desulfovibrio от больных болезнью Паркинсона, других – теми же микробами, но взятыми у здоровых людей. Первые испытуемые погибали в разы быстрее.

Результат исследования! Следовательно, ученые заключили, что наиболее вероятной причиной возникновения болезни является мутация бактерий Desulfovibrio, живущих в кишечнике человека. Один из штаммов микроба влияет на продуцирование аномальных белков, известных как альфа-синуклеины (alphaSyn). Считается, что именно их накопление и вызывает необратимые процессы в мозге.

Почему это важно

Во всем мире инвалидность и смертность вследствие Болезни Паркинсона возрастают быстрее, чем в случае любого другого неврологического расстройства. Так, заболевание в 2019 году диагностировали у 5,8 миллиона человек — это на 81% больше, чем в 2000 году.

Тогда же от болезни умерли 329 тысяч человек – это более чем на 100%, чем 20 лет назад. По оценкам специалистов, к 2040 году количество людей с этим расстройством составит 14,2 миллиона.

Болезнь Паркинсона – что это? Болезнь Паркинсона – это дегенеративное состояние головного мозга, являющееся причиной развития когнитивных нарушений, расстройств психического здоровья, сна, сенсорных расстройств, а также может сопровождаться ощущением боли.

Точные причины возникновения ХП пока неизвестны. Ученые рассматривают несколько основных версий, среди них:

генетическая предрасположенность (приблизительно 1% пациентов);

возраст;

внешняя среда.

Новые данные могут открыть путь к лечению ХП

Открытие ученых Хельсинкского университета показывает, что вероятнее всего, причина во внешних факторах, то есть это может быть влияние пестицидов или другой из окружающей среды.

Исследование может проложить путь к предотвращению заболевания или хотя бы облегчению и замедлению его симптомов. Если результаты подтвердятся, носителей Desulfovibrio будут проверять, а бактерии можно будет удалять из кишечника.

– объяснили ученые.

Лекарства против этой болезни не существует, однако есть ряд препаратов, значительно облегчающих течение.