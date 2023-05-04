В исследовании приняли участие почти 1200 человек на ранних стадиях заболевания донанемаб замедлил прогрессирование симптомов на 35% в течение 18 месяцев по сравнению с плацебо.

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Новый препарат против болезни Альцгеймера

Ученые оценивали умственные способности и способности выполнять ежедневные задачи, такие как управление финансами, вождение, хобби и разговоры о текущих событиях по стандартизированному индексу под названием Интегрированная шкала оценки болезни Альцгеймера (iADRS).

Но препарат имел серьезные побочные эффекты: временный отек в частях мозга, который произошел почти у четверти пациентов, получавших лечение, а также микрокровоизлияния у 31% пациентов в группе лечения и 14% пациентов в группе плацебо. Смерть двух участников объясняется этими побочными эффектами, а третий случай еще исследуют.

Однако данные получили высокую оценку независимых экспертов, которые сказали, что дона нет потенциала, если его одобрят.

Нуждается в одобрении

В январе в США одобрили еще один препарат от Альцгеймера – препарат Biogen и Eisai lekanemab, замедливший темпы снижения когнитивных функций на 27% и объявленный экспертами блокбастером.

Biogen и Eisai также разработали адуканумаб, известный под названием Aduhelm, одобренный США в 2021 году, хотя это решение вызвало споры. Кроме серьезных побочных эффектов, клиническая эффективность Aduhlem была неоднозначной, чего пока нельзя сказать о двух новых препаратах.

Мы чрезвычайно рады, что донанемаб дал положительные клинические результаты с убедительной статистической значимостью для людей с болезнью Альцгеймера в этом исследовании,

– сказал Дэниел Сковронски, главный научный и медицинский директор Lilly.

Eli Lilly заявила, что скоро передаст свои результаты Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), а также другим мировым регуляторам.