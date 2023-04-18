Исследователи использовали передовые инструменты машинного обучения и обработки языка (NLP), чтобы оценить голос у 206 человек: 114, которые отвечали критериям легкого снижения когнитивных функций, и 92, не имевших нарушений.

Также на тему Высокое давление может вызвать еще одно опасное заболевание

Новое исследование болезни Альцгеймера

Затем команда сопоставила эти выводы с общеупотребительными биомаркерами, чтобы определить их эффективность в измерении нарушений. Участники исследования получили несколько стандартных когнитивных оценок, прежде чем их попросили записать спонтанное 1 – 2-минутное описание произведения искусства.

Записанные описания изображения предоставили нам информацию о разговорных способностях, которые мы могли изучить с помощью искусственного интеллекта, чтобы определить контроль моторики речи, плотность идей, грамматическую сложность и другие особенности речи,

– рассказал Ихаб Хаджар, автор исследования.

Исследовательская группа сравнила анализ речи участников с образцами спинномозговой жидкости и МРТ-сканирования, чтобы определить, насколько точно биомаркеры цифрового голоса выявляли как легкие когнитивные нарушения, так и прогрессирование болезни Альцгеймера.

Искусственный интеллект может диагностировать деменцию

"Этот новый метод тестирования показал хорошие результаты в выявлении тех, кто имеет легкие когнитивные нарушения и, точнее, в выявлении пациентов с признаками болезни Альцгеймера, даже если ее невозможно легко обнаружить с помощью стандартных когнитивных оценок", – отметил Хаджар.

При исследовании ученые потратили менее 10 минут на запись голоса пациента. А проведение традиционных нейропсихологических тестов занимает несколько часов.