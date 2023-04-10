От высокого кровяного давления, или гипертонии, страдают многие люди по всей планете, при этом степень склонности к этому недугу зависит от пола и расы. Например, среди американцев гипертонией страдают 50% мужчин и 44% женщин, 56% темнокожих и только 39% латиноамериканцев.

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Новое исследование гипертонии

Чтобы изучить, как высокое артериальное давление в среднем возрасте влияет на здоровье мозга в старости, исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) изучили данные 427 участников разного пола и этнической принадлежности, собранные с 1964 по 1985 год. Это позволило им оценить их артериальное давление в возрасте 30-40 лет, после чего тем самым людям в 2017-2022 годах провели МРТ мозга, чтобы оценить его здоровье.

Высокое давление повышает риск деменции.

Оказалось, у тех участников, которые в среднем возрасте страдали гипертонией, в старости наблюдалось значительное уменьшение объема серого вещества и повышенный риск развития деменции причем у мужчин это проявлялось сильнее, чем у женщин. Другими словами, фактор риска, который обычно связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказывает серьезное влияние на здоровье мозга у пожилых людей.

Исследователи отметили, что из-за размера выборки они не могли исследовать расовые и этнические различия, а также рекомендуют с осторожностью интерпретировать результаты половых различий. Однако результаты доказывают, что здоровье сердца – это здоровье мозга, и для комфортного старения нужно заботиться о своем организме на протяжении всей жизни.

Также следует отметить, что гипертония еще не приговор, и это состояние подвергается лечению и профилактике. Вероятно, людям с повышенным кровяным давлением, особенно мужчинам, не нужно затягивать с походом к врачу, лучше заняться своим здоровьем заранее.