Американскую систему здравоохранения много критикуют за то, что доступ к ней зависит от доходов человека: если они недостаточны, то и на помощь рассчитывать, как правило, нельзя. В США не гарантируется общий доступ населения к услугам здравоохранения. Большинство американцев получают эти услуги на основе разных программ медицинского страхования.

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Новое исследование сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Техасского университета (США) решили узнать, как прибыль влияет на риск умереть от сердечного приступа. Чтобы сделать невозможным фактор специфической системы здравоохранения США, специалисты провели исследования по данным участников из шести стран.

В исследовании принимали участие жители шести стран – Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Нидерландов, Тайваня и Израиля. Всего 289 376 пациентов в возрасте от 66 лет и старше были госпитализированы с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (клинический вариант ишемической болезни сердца, при котором в результате острой ишемии в миокарде появляется зона некроза), еще 843 046 человек. Период исследования охватывал 2013-2018 годы.

Уровень дохода имеет значение

Выяснилось, что смертность в течение 30 дней после госпитализации была на 1-3% ниже у пациентов с высоким доходом, независимо от страны проживания (но особенно выраженной эта корреляция оказалась в Канаде). Различия в смертности в течение года были еще более значительными (наименьшая корреляция была в Израиле).

В целом пациенты с более низким доходом с меньшей вероятностью получали срочные и необходимые методы лечения, чем более обеспеченные люди. Последние, к тому же, меньше находились в больнице, а риск оказаться в ней повторно у них также был ниже.