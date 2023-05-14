Итак, рассказываем о симптомах, которые могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера: чем они отличаются от схожих симптомов у пожилых людей.

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Вообще ученые, исследующие деменцию и болезнь Альцгеймера, считают, что кратковременные провалы в памяти, спутанная речь, плохое внимание и сосредоточенность являются признаками старения. Но есть принципиальные отличия проявления этих симптомов при деменции.

Память

С возрастом у многих людей возникают проблемы с памятью. Однако ее характер определяют частота возникновения этого симптома и его характер.

Пожилые люди могут забыть то, что им недавно говорили, или даже забыть, как пользоваться тем или иным новым для них предметом.

Признаком деменции есть то, что человек, находясь даже в своем доме, не может вспомнить, где он. Утрата ориентации в знакомых местах является симптомом того, что у человека может быть деменция,

– объяснили ученые.

Также для больных характерен постоянный перепрос, то есть больные задают вопросы, на которые уже получили ответы, и неспособность выполнять знакомые задачи. Те дела, которые человек ежедневно выполнял в повседневной жизни, могут стать непосильной задачей.



При деменции и болезни Альцгеймера простые задания могут стать вызовом / Фото Unsplash

Навыки коммуникации

По мнению ученых, люди с деменцией часто не могут поддержать разговор из-за того, что забывают слова, названия предметов или явлений, могут остановиться, пытаясь найти нужное слово. Также признаком таких людей есть потеря разговора смысла вообще.

Конечно, не нужно обобщать этот симптом, пожилые люди не всегда могут поддерживать разговор, отвлекаясь на что-то другое.

Настроение и поведение

Колебания настроения сами по себе не обязательно указывают на какое-либо заболевание или расстройство, ведь с этим сталкиваются часто многие из нас. Но ученые предупреждают, что о деменции может свидетельствовать частое раздражение, слишком резкие перепады настроения. Человек начинает вести себя отчужденно, плохо взаимодействует с окружающими, быстро устает от общения даже с близкими людьми.

Также люди с деменцией могут хотеть идти слишком рано утром или очень поздно вечером, примечательно, что раньше они этого не делали. Также они могут одеваться не по погоде.

Ухудшение зрения

Да, конечно, это нормально, что с возрастом зрение ухудшается. Но, как утверждают ученые, люди с деменцией могут столкнуться не просто с ухудшением зрения, а с проблемой восприятия окружающего мира и цветового восприятия и неправильно интерпретировать увиденное.

Некоторые типы деменции могут даже иногда вызывать зрительные, обонятельные и слуховые галлюцинации.

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Сосредоточенность и принятие решений

Пожилые люди не всегда могут принимать решения, им нужно много времени на обдумывание и это является нормой. Но если человек заблудился в знакомом месте или не может найти дорогу домой, нужно рассмотреть вероятность развития деменции.

Если человек практически постоянно, либо огромную часть времени не может сосредоточиться, принимать правильные решения, обрабатывать информацию – это вероятнее всего, деменция.

Важно! Есть много причин, не связанных с деменцией, по которым у человека могут наблюдаться ухудшение памяти, настроения, зрения, путаница при принятии решения, поэтому только врач может диагностировать наличие деменции или Альцгеймера.