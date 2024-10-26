Дерматологи рассказали о самых распространенных причинах, почему под мышками могут появляться шишки и уточнили, в каких случаях следует обратиться к врачу. Об этом пишет Livestrong.com.

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Распространенные причины возникновения шишек под мышками

Вросшие волосы

Если вы бреетесь под мышками, не исключено, что у вас вросший волос. Часто они выглядят как довольно опухшие прыщи.

Иногда стержень волоса загибается и проникает в кожу, что вызывает воспаление. Когда вы бреете эти вросшие волосы, то еще больше раздражаете кожу. Вследствие этого могут появляться маленькие красные бугорки.

Домашние средства обычно помогают избавиться от вросших волос. Однако стоит сделать перерыв в бритье, пока шишки не исчезнут. Попробуйте использовать теплый компресс, чтобы успокоить раздраженную кожу.

Чтобы предотвратить это в будущем, всегда брейтесь по направлению роста волос (а не против) и используйте увлажняющие средства. Также регулярно меняйте лезвия бритвы.

Акне

Акне чаще всего встречается на лице, груди и спине, но может появиться и в области подмышек. Существуют разные типы акне, вызванные рядом факторов. Самыми распространенными причинами являются бактерии, избыток кожного сала, забитые волосяные фолликулы и воспаление кожи.

Угри могут появиться в любом месте, где есть сальные железы. Подмышки имеют сальные железы, поэтому они являются легкой добычей для случайных прыщей.

Для лечения акне и подбора правильного лечения лучше обратиться к дерматологу.

Фолликулит

Следующей причиной, которую следует исключить, обычно является фолликулит. Это распространенная кожная инфекция волосяных фолликулов.

Существует несколько путей, как бактерии могут попасть в поврежденный волосяной фолликул и вызвать возникновение шишек. К примеру, можно легко повредить фолликул во время бритья или тесной одеждой.

Фолликулит – распространенное заболевание, которым может заболеть каждый. Но больше всего риску подвержены люди с ослабленной иммунной системой, кожными инфекциями, открытыми ранами или царапинами.

В легких случаях фолликулит может пройти сам собой. Прикладывание теплого компресса к подмышкам несколько раз в день может помочь. Также дерматологи советуют использовать местные антибактериальные средства, такие как перекись бензоила.

Однако в некоторых случаях может потребоваться лечение рецептурными антибиотиками.

Гнойный гидраденит

Эти шишки более плотные. Они могут быть болезненными, выделять гной и медленно заживать. Если их не лечить должным образом, то на коже могут возникнуть рубцы.

Это хроническое заболевание кожи, поэтому его невозможно вылечить. Но это можно контролировать медицинскими препаратами. Поговорите со своим дерматологом и он выберет лучший план лечения для вас.

Лечение может включать как местные антибактериальные кремы, так и пероральные антибиотики. Кроме этого, в некоторых случаях врач также может порекомендовать инъекции стероидов.

Увеличение лимфатических узлов

Если вы чувствуете припухлость под мышкой или заметили уплотнение, это может быть признаком проблем с лимфатическими узлами.

Лимфатические узлы не опухают просто так – всегда есть глубинная причина. Самой распространенной причиной является инфекция или прием определенных лекарств.

Если опухшие лимфатические узлы не исчезают некоторое время, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Ведь также это может быть симптомом некоторых аутоиммунных заболеваний или рака.

Также заметьте, что отечные лимфатические узлы не должны быть твердыми или болезненными на ощупь, поэтому, если область твердая и болезненная, точно стоит пойти на осмотр к специалисту.

Киста

Если вы чувствуете шишку глубоко под кожей, это может быть киста. Порой они бывают болезненные, а порой нет.

Существуют сотни различных типов кист, но эпидермоидные кисты и волосяные кисты являются одними из самых распространенных. Оба типа образуются вокруг волосяных фолликулов, когда те засоряются кератином и клетками кожи. Часто причиной этому является бритье и антиперспиранты.

Большинство кист доброкачественные, однако все равно стоит обратиться к врачу, чтобы точно убедиться, что все в порядке.

Безболезненные кисты часто проходят сами собой или не требуют лечения. Некоторые кисты, заполнены гноем или жидкостью, можно дренировать или лечить антибиотиками, тогда как другие требуют хирургического удаления.