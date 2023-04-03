Новое исследование деменции

Деменция у одного из членов семьи – серьезный фактор риска заболевания, указывают ученые из Университета штата Айова. Этот фактор может увеличивать вероятность ее развития почти на 75% по сравнению с риском у людей, не имевших родственников этой болезни.

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Деменция связана как с генетическими, так и с негенетическими факторами: с диетическими паттернами, физической активностью, курением. Это означает, что может быть возможность снизить этот риск, обратившись к негенетическим факторам,

– объяснила Анжелика Брелентин, соавтор исследования.

В исследовании ученые проанализировали данные о 302 тысячах участников британского Биобанка. Во время начала наблюдения им было 50-73 лет, никто из них не страдал от деменции. Они заполнили подробные анкеты о своей семье и образе жизни. Ученые "присуждали" им по одному баллу за каждый из этих факторов здорового образа жизни (здоровых привычек):

Здоровое питание с большим количеством фруктов и овощей и редким употреблением обработанной пищи.

Физическая активность – не менее 150 минут умеренных или интенсивных нагрузок в неделю.

Сон – от 6 до 9 часов в сутки.

Отсутствие злоупотребления алкоголем.

Некурение.

Нормальный вес (отсутствие ожирения).

Здоровые привычки уменьшают риск деменции

За 8 лет наблюдения деменция развилась у 0,6% участников исследования. У людей с семейной историей деменции ее риск был примерно на 70% выше. Однако здоровый образ жизни (6 баллов) сокращал этот риск вдвое по сравнению с риском набравших не более 2 баллов. У людей с тремя здоровыми повадками вероятность развития деменции снижалась на 30%.

Авторы исследования считают, что эти данные свидетельствуют, что даже небольшие изменения (всего три здоровых привычка) могут существенно снизить риск развития деменции у людей с семейной историей этого расстройства.