Новое исследование болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе изучили глаза и ткани мозга 86 умерших людей с диагностированными когнитивными нарушениями. Исследователи также сравнили образцы людей с нормальной когнитивной функцией с теми, кто имел симптомы на ранней стадии, и с теми, кто имел позднюю стадию болезни Альцгеймера.

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Исследователи обнаружили, что сетчатка пациентов с легкими когнитивными нарушениями и болезнью Альцгеймера имела избыточное количество амилоида бета 42, белка, который образует бляшки, которые накапливаются в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

По глазам можно диагностировать деменцию

Кроме того, сетчатка содержала клетки, называемые микроглией, также связанные с прогрессированием заболевания.

Мы обнаружили накопление высокотоксичных белков в сетчатке глаза пациентов с болезнью Альцгеймера и легкими когнитивными нарушениями, что приводит к серьезной дегенерации клеток.

– сказала автор исследования Майя Коронио-Хамауи.

Изменения также были обнаружены у пациентов, у которых не наблюдалось ухудшения когнитивных функций или были только очень легкие признаки, что указывает на то, что тесты на сетчатке могут помочь в ранней диагностике.

Поэтому, по словам авторов исследования, их результаты могут помочь разработать методы визуализации, которые позволят диагностировать болезнь Альцгеймера еще раньше и точнее, а также следить за ее развитием неинвазивно, лишь исследуя глаза пациента.