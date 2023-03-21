Не только бокс, но и другие контактные виды спорта могут быть опасны для мозга. Многие специалисты уверены, что даже умеренные силы удары по голове повышают риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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Новое исследование влияния футбола

Несколько лет назад шотландские ученые показали, что профессиональные футболисты умирают от таких нарушений в несколько раз чаще, чем футболисты. Эти выводы подтвердило новое исследование шведских игроков, проведенное медиками. Каролинского института.

Петер Уэда и его коллеги собрали медицинские данные более 6000 спортсменов, выступавших за команды шведской высшей футбольной лиги между 1924 и 2019 годами. Их показатели ученые сравнили с информацией более 56 тысяч обычных жителей страны из тех же регионов и того же возраста.

Футбол повышает риск деменции

Сопоставление показало, что с возрастом риск развития деменции у игроков был на 62% выше среднего. В среднем такое состояние развивается у 10 – 20% населения, но среди футболистов шведской высшей лиги оно регистрируется у 15 – 30%.

С другой стороны, паркинсонизм у них диагностировали на 32% реже, а болезнь Альцгеймера в обеих выборках встречалась очень редко, чтобы можно было сделать определенные выводы.

Наши результаты не так тревожны, как предыдущая шотландская работа. Мы не знаем, с чем связано это отличие, нужны более подробные данные о частоте ударов по голове и столкновениях,

– отметили ученые.

Вместе с тем ученые отметили, что повышенный риск деменции проявляется только у полевых игроков, но не у вратарей, что косвенно подтверждает гипотезу о негативном влиянии игры головой.

По-видимому, влияние футбола на состояние мозга вовсе не однозначно и даже разнонаправлено. С одной стороны, ушибы по голове действительно вредят мозгу. С другой – высокий уровень физической активности, постоянные тренировки сердечно-сосудистой системы способствуют поддержанию его здоровья. Свою лепту может вносить даже стиль игры, принятый конкретным футболистом, его командой или в стране в целом, включая частоту игры головой и пробегающую спортсмен.