Новое исследование деменции

Это исследование уникально, поскольку впервые исследует, как долгосрочные меры по нарушению сна связаны с риском деменции. Предыдущие исследования связывали влияние быстрого сна, депривацию сна (менее пяти часов сна) и использование бензодиазепинов короткого действия с ухудшением когнитивных функций.

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Их результаты по поводу бессонницы, поддерживающей сон, подтверждают другие недавние исследования. В этом исследовании использовались данные Национального исследования тенденций здоровья и старения (NHATS) за 10 лет о людях в возрасте 65 лет и старше в США.

Нарушения сна отрицательно влияют на мозг

Они обнаружили, что бессонница, когда человек просыпается посреди ночи и тяжело засыпает, связан с высоким риском развития деменции. Найти объяснение этому учёным пока не удалось. Это исследование снова доказывает, как важно вести здоровый образ жизни, чтобы предотвратить проблемы с памятью, мышлением и поведением в пожилом возрасте.

В настоящее время нет лекарства против деменции, и последние фармацевтические подходы к лечению имели ограниченный успех, что указывает на важность профилактических подходов.

К тому же последние данные показывают, что среди пожилых людей наблюдается большая распространенность нарушений сна, чем среди других возрастных групп. Это можно объяснить разными факторами, включая беспокойство из-за пандемии COVID-19 или более теплые ночи вследствие изменения климата.