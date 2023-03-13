Нове дослідження деменції

Це дослідження є унікальним, оскільки вперше досліджує, як довгострокові заходи щодо порушення сну пов’язані з ризиком деменції. Попередні дослідження пов’язували вплив швидкого сну, депривацію сну (менше п’яти годин сну) і використання бензодіазепінів короткої дії з погіршенням когнітивних функцій.

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Їхні результати щодо безсоння, що підтримує сон, підтверджують інші недавні дослідження. У цьому дослідженні використовувалися дані Національного дослідження тенденцій здоров’я та старіння (NHATS) за 10 років про людей у віці 65 років і старше в США.

Порушення сну негативно впливають на мозок

Вони виявили, що безсоння, коли людина прокидається посеред ночі і важко засинає, пов'язані з вищим ризиком розвитку деменції. Знайти пояснення цьому вченим поки не вдалося. Це дослідження знову доводить, як важливо вести здоровий спосіб життя, щоб запобігти проблемам з пам'яттю, мисленням та поведінкою в літньому віці.

Нині немає ліків проти деменції, і останні фармацевтичні підходи до лікування мали обмежений успіх, що вказує на важливість профілактичних підходів.

До того ж останні дані показують, що серед людей похилого віку спостерігається більша поширеність порушень сну, ніж серед інших вікових груп. Це можна пояснити різними факторами, включаючи занепокоєння через пандемію COVID-19 або тепліші ночі внаслідок зміни клімату.