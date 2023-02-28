Кількість випадків деменції зростає

Міжнародна група вчених з'ясувала, що люди, які регулярно приймають препарати проти закрепів, більш схильні до розвитку деменції у порівнянні з тими, хто такі ліки не використовує або робить це рідко.

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Деменція характеризується деградацією пам'яті, мови, поведінки, мислення, здатності розв'язувати проблеми та загалом вести звичний спосіб життя. За даними ВООЗ, приблизно 50 мільйонів людей у ​​світі живуть із деменцією і кожного року виявляють близько 10 мільйонів нових випадків.

Послаблюючі засоби підвищують ризик деменції

Використання проносних засобів поширене серед людей середнього та похилого віку. Однак регулярний прийом таких препаратів може призвести до зміни мікробіому кишечника – ймовірно, порушуючи передачу сигналів від кишечника до мозку або підвищуючи вироблення токсинів у кишечнику, які здатні впливати на мозок,

– розповів лікар Фен Ша із Шеньчженського інституту передових технологій.

У вибірку увійшли 502 229 осіб (спочатку без деменції в анамнезі), дані яких зберігалися на базі Британського біобанку. Середній вік учасників становив 56,5 року, 273 251 (54,4%) – жінки. Понад 18 тисяч осіб (3,6%) повідомили про регулярний прийом проносних засобів, тобто вони використовували ці препарати більшість днів протягом останніх чотирьох тижнів.

Аналіз проводили враховуючи також соціально-демографічні характеристики, фактори способу життя, стан здоров'я, сімейний анамнез та прийом різних ліків. За учасниками спостерігали у середньому по 9,8 року. У результаті у 218 осіб (1,3%), які часто використовували проносні, і у 1969 учасників (0,4%), які не приймали їх регулярно, розвинулася деменція.

Висновки доведеться перевіряти ще раз у подальших дослідженнях. Якщо вони підтвердяться, то, за словами вчених, лікарям потрібно буде радити пацієнтам із запорами насамперед змінити спосіб життя: пити більше води, їсти продукти з високим вмістом клітковини та бути активнішими.