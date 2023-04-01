Нове дослідження хвороби Альцгеймера

Вчені з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі вивчили очі та тканини мозку 86 померлих людей із діагностованими когнітивними порушеннями. Дослідники також порівняли зразки людей з нормальною когнітивною функцією з тими, хто мав симптоми на ранній стадії, і з тими, хто мав пізню стадію хвороби Альцгеймера.

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Дослідники виявили, що сітківка пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями та хворобою Альцгеймера мала надлишкову кількість амілоїду бета 42, білка, який утворює "бляшки", які накопичуються в мозку людей з хворобою Альцгеймера.

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Крім того, сітківка містила клітини, які називаються мікроглією, які також пов’язані з прогресуванням захворювання.

Ми виявили накопичення високотоксичних білків у сітківці ока пацієнтів із хворобою Альцгеймера та легкими когнітивними порушеннями, що спричиняє серйозну дегенерацію клітин,

– сказала автор дослідження Майя Короніо-Хамауї.

Зміни також були виявлені у пацієнтів, у яких не спостерігалося погіршення когнітивних функцій або були лише дуже легкі ознаки, що вказує на те, що тести на сітківці можуть допомогти у ранній діагностиці.

Тому за словами авторів дослідження, їхні результати можуть допомогти розробити методи візуалізації, які дозволять діагностувати хворобу Альцгеймера ще раніше і точніше, а також стежити за її розвитком неінвазивно, лише досліджуючи очі пацієнта.