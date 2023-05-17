Невролог, врач-психиатр Людмила Пидкуймуха рассказала о синдроме хронической усталости и объяснила, когда целесообразно усталость считать заболеванием.

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Синдром хронической усталости (СХУ) – это хроническое заболевание не до конца выясненной этиологии, существенно ухудшающее качество жизни и функционирования человека,
– отметила врач.

К факторам риска СХУ относят:

  • хронический стресс,
  • эндокринные заболевания,
  • инфекционные болезни,
  • генетическую предрасположенность.

Какие же основные симптомы

Людмила Пидкуймуха подчеркнула, что о синдроме хронической усталости целесообразно говорить, если снижение активности и способности заниматься обычными делами вследствие постоянного ощущения усталости, длится не менее 6 месяцев.

К тому же нужно учесть, что эта усталость не вызвана физической нагрузкой или видом деятельности, а усталость не проходит после отдыха или сна.

Усталость существенно усиливается после нагрузки (умственной или физической). Также наблюдается ухудшение качества сна (проблемы с засыпанием или поддержанием сна).

Также частыми жалобами являются:

  • ухудшение концентрации внимания и памяти;
  • головные боли(преимущественно напряженного типа)
  • мышечные и суставные боли;
  • артериальная гипотензия

Как обнаружить синдром хронической усталости

Диагностика синдрома хронической усталости довольно сложный процесс, ведь нужно исключить многие заболевания, которые имеют схожую картину: депрессивные расстройства, гипотиреоз, инфекции (например, боррелиоз), иммунодефициты и другие состояния.

Поэтому обычно, чтобы подтвердить СХУ, нужно несколько специалистов для исключения других вероятных причин такого состояния.

Но важное место занимают:

  • нормализация режима дня (сон и отдых), гигиена сна, рациональное питание, дозированные физические нагрузки, психотерапия.

А также симптоматическое медикаментозное лечение.