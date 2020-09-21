Чи треба мочити зубну щітку перед чищенням
Вже деякий час йде суперечка про те, чи потрібно мочити зубну щітку перед тим, як видавити на неї пасту. Виявляється, існують прихильники як "мокрої", так і "сухої" щітки,
Одна група людей вважає, що спочатку потрібно намочити щітку під проточною водою, потім нанести на неї пасту, і тільки потім починати чистку зубів, пише IBT.
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Їхні противники впевнені, що пасту потрібно наносити на суху щітку, і тільки потім мочити її під краном, а хтось дотримується думки, що щітку не потрібно мочити ні до, ні після нанесення пасти.
Чи потрібно мочити зубну щітку
Однак експерти-стоматологи поклали край в суперечках. За їхніми словами, суха щітка збільшить тертя між щетинками та зубною емаллю, а також ніжною тканиною ясен, в той час, як волога зубна щітка забезпечує більш м'яке ковзання, роблячи чистку зубів приємнішою для більшості людей.
Але якими б не були ваші переваги, важливо, щоб зуби чистили два рази на день протягом як мінімум двох хвилин за допомогою зубної пасти з фтором.
Чому не варто полоскати рот після чищення
Однак, на думку деяких експертів, ключовим моментом є не питання про те, мочити щітку чи ні, а полоскання рота після чистки або через деякий час.
Вони вважають, що замість полоскання рота водою краще просто виплюнути зайву зубну пасту. Полоскання відразу після чистки змиває фтор і фториди, тим самим зменшуючи профілактичний ефект.