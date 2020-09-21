Вже деякий час йде суперечка про те, чи потрібно мочити зубну щітку перед тим, як видавити на неї пасту. Виявляється, існують прихильники як "мокрої", так і "сухої" щітки,

Одна група людей вважає, що спочатку потрібно намочити щітку під проточною водою, потім нанести на неї пасту, і тільки потім починати чистку зубів, пише IBT.

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Їхні противники впевнені, що пасту потрібно наносити на суху щітку, і тільки потім мочити її під краном, а хтось дотримується думки, що щітку не потрібно мочити ні до, ні після нанесення пасти.

Чи потрібно мочити зубну щітку

Однак експерти-стоматологи поклали край в суперечках. За їхніми словами, суха щітка збільшить тертя між щетинками та зубною емаллю, а також ніжною тканиною ясен, в той час, як волога зубна щітка забезпечує більш м'яке ковзання, роблячи чистку зубів приємнішою для більшості людей.

Але якими б не були ваші переваги, важливо, щоб зуби чистили два рази на день протягом як мінімум двох хвилин за допомогою зубної пасти з фтором.

Чому не варто полоскати рот після чищення

Однак, на думку деяких експертів, ключовим моментом є не питання про те, мочити щітку чи ні, а полоскання рота після чистки або через деякий час.

Вони вважають, що замість полоскання рота водою краще просто виплюнути зайву зубну пасту. Полоскання відразу після чистки змиває фтор і фториди, тим самим зменшуючи профілактичний ефект.