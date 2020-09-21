Уже некоторое время идет спор о том, нужно ли мочить зубную щетку перед тем, как выдавить на нее пасту. Оказывается, существуют сторонники как "мокрой", так и "сухой" щетки.

Одна группа людей считает, что сначала нужно намочить щетку под проточной водой, затем нанести на нее пасту, и только потом начинать чистку зубов, пишет IBT.

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Их противники уверены, что пасту нужно наносить на сухую щетку, и только потом мочить ее под краном, а кто-то придерживается мнения, что щетку не нужно мочить ни до, ни после нанесения пасты.

Нужно ли мочить зубную щетку

Однако эксперты-стоматологи положили конец в спорах. По их словам, сухая щетка увеличит трение между щеткой и зубной эмалью, а также нежной тканью десен, в то время, как влажная зубная щетка обеспечивает более мягкое скольжение, делая чистку зубов более приятной для большинства людей.

Но каковы бы ни были ваши преимущества, важно, чтобы зубы чистили два раза в день в течение как минимум двух минут с помощью зубной пасты с фтором.

Почему не стоит полоскать рот после чистки

Однако, по мнению некоторых экспертов, ключевым моментом является не вопрос о том, мочить щетку или нет, а полоскание рта после чистки или через некоторое время.

Они считают, что вместо полоскания рта водой лучше просто выплюнуть лишнюю зубную пасту. Полоскание сразу после чистки смывает фтор и фториды, тем самым уменьшая профилактический эффект.