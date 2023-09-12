Як позбутися закрепу розповіла лікарка-терапевт Анастасія Коваль. Вона також пояснила, коли це стає проблемою.
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Що таке закреп, причини виникнення
Характеризується закреп неповним (або затрудненим чи недостатнім) вивільненням кишечника під час дефекації або затримкою дефекації як такої.
Найчастіше причинами закрепу є:
- нераціональне харчування з недостатністю клітковини в раціоні, або коли в раціоні багато білка.
- зневоднення.
- нестача фізичної активності.
- вагітність.
- депресія.
- тривожність.
- стрес.
Як швидко позбутися закрепу вдома
Якщо раніше ви не страждали на закрепи, можна спробувати позбутись проблеми в домашніх умовах. Для цього лікарка пропонує 4 способи, які допоможуть вам випорожнити кишківник.
- Касторова олія: доза для дітей – 1 чайна ложка, для дорослих – 1 столова ложка. Полегшення зазвичай настає через кілька годин після прийому цієї олії.
- Фізичні вправи: це може бути йога, пробіжка, зарядка, банально можуть допомогти присідання. Навіть звичайна прогулянка швидким темпом здатна полегшити ваш стан.
- Трав'яні відвари материнки, кінського щавелю, меліси.
- З'їсти продукти, які мають послаблювальну дію: смузі зі свіжих овочів та фруктів, чорнослив, абрикоси, кефір.
Коли до лікаря
Варто звернутись до лікаря, якщо проблема не зникла, особливо, якщо закреп має хронічний характер.
Зазвичай люди справляються з цим неприємним станом, використовуючи послаблювальні засоби. Проте я не підтримую такий підхід вирішення проблеми, адже основну причину це ніяк не ліквідує,
– застерегла лікарка.
Натомість, якщо довго ігнорувати хронічний закреп, можна отримати ускладнення:
- геморой
- випадіння прямої кишки
- анальні тріщини
- отруєння організму.
Профілактика закрепів
Люди, які страждають від закрепу, мають переглянути своє харчування. Варто подбати, аби ваша тарілка була збалансована і містила продукти, багаті на клітковину.
Що їсти, щоб попередити закрепи:
- овочі (морква, картопля, зелений горошок, броколі, капуста, зелень);
- фрукти та цитрусові (банани, яблука, ківі, апельсини та мандарини);
- чорнослив;
- бобові у вигляді квасолі, чечевиці;
- висівки, цільнозерновий хліб.
Також, за словами лікарки, важливо бути фізично активним і не забувати про достатнє вживання води. Лише комплексний підхід до усунення проблеми дозволить вам позбутися закрепу.