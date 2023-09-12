Как избавиться от запора рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль. Она также объяснила, когда это становится проблемой.

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Что такое запор, причины возникновения

Характеризуется запором неполным (или затрудненным или недостаточным) высвобождением кишечника во время дефекации или задержкой дефекации как таковой.

Чаще всего причинами запора являются:

нерациональное питание с недостаточностью клетчатки в рационе или когда в рационе много белка.

обезвоживание.

нехватка физической активности.

беременность.

депрессия.

тревожность.

стресс.

Обратите внимание! Запор может быть вызван болезнями кишечника. Такими как геморрой, рак кишечника, кишечная непроходимость.

Как быстро избавиться от запора дома

Если раньше вы не страдали запорами, можно попытаться избавиться от проблемы в домашних условиях. Для этого врач предлагает 4 способа, которые помогут вам опорожнить кишечник.

Касторовое масло: доза для детей – 1 чайная ложка, для взрослых – 1 столовая ложка. Облегчение обычно происходит через несколько часов после приема этого масла. Физические упражнения: это может быть йога, пробежка, зарядка, банально могут помочь приседания. Даже обычная прогулка быстрым темпом способна облегчить ваше состояние. Травяные отвары душицы, конского щавеля, мелиссы. Съесть продукты, которые оказывают слабительное действие: полосы из свежих овощей и фруктов, чернослив, абрикосы, кефир.

Когда к врачу

Следует обратиться к врачу, если проблема не исчезла, особенно, если запор имеет хронический характер.

Обычно люди справляются с этим неприятным состоянием, используя слабительные средства. Однако я не поддерживаю такой подход решения проблемы, ведь основную причину это никак не устраняет,

– предостерегла врач.

При хронических запорах следует обратиться на консультацию к семейному врачу, гастроэнтерологу и проктологу.

Если долго игнорировать хронический запор, можно получить осложнения:

геморрой

выпадение прямой кишки

анальные трещины

отравления организма.

Профилактика запоров

Люди, страдающие запором, должны пересмотреть свое питание. Следует позаботиться, чтобы ваша тарелка была сбалансирована и содержала продукты, богатые клетчаткой.

Что есть, чтобы предупредить запоры:

овощи (морковь, картофель, зеленый горошек, брокколи, капуста, зелень);

фрукты и цитрусовые (бананы, яблоки, киви, апельсины и мандарины);

чернослив;

бобовые в виде фасоли, чечевицы;

отруби, цельнозерновой хлеб.

Также, по словам врача, важно быть физически активным и не забывать о достаточном употреблении воды. Только комплексный подход к устранению проблемы позволит вам избавиться от запора.