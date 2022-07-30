Дослідники проаналізували дані про режими споживання фруктів і овочів, отримані з трьох циклів Національного дослідження здоров’я та харчування, проведеного з 1988 по 2018 роки.

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Овочі і фрукти корисні для нирок

Після поправки на демографічні показники, об'єм талії та наявність діабету та високого кров’яного тиску серед учасників опитування вчені дійшли висновку, що пацієнти з хронічною хворобою нирок включали в свій раціон менше фруктів і овочів.

Споживання більшої кількості фруктів і овочів тісно пов’язане зі здоров’ям при багатьох різних захворюваннях. Ми турбуємося про загальний вплив на здоров’я, коли бачимо, що пацієнти з хронічною хворобою нирок споживають низьку кількість фруктів і овочів,

– сказала trcgthnrf UVA Health Джулія Дж. Скіалла.

Потрібно більше досліджень

Краще розуміння можливих факторів ризику хронічної хвороби нирок має вирішальне значення, оскільки цей стан широко поширений серед людей і несе значні ризики для здоров’я. Коли нирки пошкоджені та не здатні ефективно фільтрувати відходи з крові людини, це потенційно може призвести до високого кров’яного тиску, хвороб серця та інсульту.

Потрібні додаткові дослідження, щоб визначити причино-наслідковий зв'язок цього явища. Хоча пацієнти з хронічною хворобою нирок можуть отримувати рекомендації зменшити споживання калію — мінералу, який міститься у фруктах і овочах — користь цих вказівок для здоров’я невідома і потребує подальшого вивчення.

Дослідницька група UVA рекомендує провести не тільки більше досліджень, щоб краще зрозуміти зв’язок між споживанням фруктів і овочів і хронічною хворобою нирок, але й з’ясувати, як змусити людей їсти більше фруктів і овочів.