Спорт корисний не лише для тіла, але й для мозку. Дослідники виявили, що навіть велосипедна їзда тривалістю у 15 хвилин покращує пам'ять.

Неврологи з Женевського університету (UNIGE) стверджують, що інтенсивне заняття фізичними вправами тривалістю у 15 хвилин покращує пам'ять, повідомляє MedicalXpress.

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Раніше ця ж команда вчених виявила, що спорт покращує асоціативну пам'ять. А тепер, щоб перевірити вплив спорту на рухову пам'ять, вчені попросили групу з 15 молодих і здорових чоловіків (не спортсменів) пройти певний тест. Учасники дослідження проходили його тричі: через 30 хвилин помірного велосипедного руху, через 15 хвилин інтенсивного велосипедного руху та періоду відпочинку.

Тест на рухову пам'ять полягав у наступному: чоловіки дивилися на екран з чотирма точками. Щоразу, коли одна з них ненадовго набувала форму зірки, учасники повинні був натискати відповідну кнопку якомога швидше.

Після інтенсивного спортивного заняття продуктивність була набагато кращою.

На додаток до результатів тестів пам'яті, вчені спостерігали зміни в активації мозкових структур за допомогою функціональної МРТ та проводили аналізи крові для вимірювання рівня ендоканабіноїдів. Різноманітні аналізи підтвердили – чим більше людина рухається, тим більше активізується гіпокамп (область у мозку, що відповідає за пам'ять) і хвостате ядро ​​(структура мозку, яка бере участь у рухових процесах).

Також чим інтенсивніші буди фізичні зусилля, тим вищий був рівень ендоканабіноїдів. Ці молекули пов'язані з покращенням роботи мозку, оскільки вони беруть участь у синаптичній пластичності. Простішими словами, ендоканабіноїди відповідають за те, як нейрони з'єднуються між собою.

Варто зазначити, що оскільки не всі форми пам'яті використовують однакові мозкові механізми, не всі види інтенсивності спорту мають однаковий ефект. Але вчені підкреслили, що у всіх випадках фізичні вправи покращують пам'ять більше, ніж бездіяльність.