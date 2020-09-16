Якщо вам здається, що ви часто щось забуваєте, або вам буває важко сконцентруватись, варто спробувати потренувати когнітивні навички.

Дієві та прості поради, які допоможуть тренувати пам'ять написала на своїй сторінці у Facebook ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.

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Слідкуйте за тим, що їсте

В раціоні обов'язково мають бути фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи та насіння, а також рослинні олії, жирна риба (оселедець, скумбрія), птиця та молочні продукти.

Також варто зменшити споживання тваринних жирів та червоного м'яса. Не пропускайте прийомів їжі, але не переїдайте.

Обережно міф: солодке допомагає краще думати. Навпаки – надлишок солодкого швидко вилучається з крові та до нейронів не потрапляє.

Солодка і жирна їжа дають лише тимчасове задоволення, водночас робить нас кволими та сонливими.

Пийте воду

Для того, щоб мозок працював, треба достатньо пити. Навіть незначне зневоднення призводить до різкого погіршення здатності думати.

Вода, чай, узвар, несолодкий лимонад, соковиті фрукти та овочі підходять для підтримки водного балансу на належному рівні,

– зауважила пані Уляна.



А ви достатньо фізично активні? / Фото Unsplash

Більше активності

Коли люди ходять, бігають чи танцюють, в мозку виділяється фактор росту нервів BDNF та покращується кровообіг, який сприяє виживанню нейронів і встановленню між ними зв'язків.

Рух не дає гинути нейронам і підтримує нейропластичність.

Сон дууже важливий

Нашому організмові в край потрібна певна кількість годин регулярного сну і для ефективності запам'ятовування.

Варто знати: Здоровий сон – це 7-9 годин міцного сну та нормальний графік, коли виходить лягати й вставати в однаковий час.

Уві сні з'являються нові нейронні зв'язки та зміцнюється нейронна мережа, а це потрібно для формування пам'яті.

Позбудьтесь шкідливих звичок

Алкоголь згубно впливає на гени, які залучені в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, а також нейропластичності.

Люди, що не вживають алкоголь, мають менші шанси розвинути хворобу Альцгеймера, ніж ті, хто регулярно споживає надмірну кількість спиртного,

– додала Супрун.

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Щодо куріння, то воно запускає вільнорадикальні процеси, що своєю чергою пошкоджує судини мозку і нейрони.

Візьміть за звичку спілкування

Активна розумова діяльність, зокрема концентрація уваги та стимуляція пам'яті покращує когнітивні функції.

Спілкування з різними людьми допомагає зміцнити нейронні мережі, сповільнює їх ослаблення в процесі старіння.



Розвідуйте невідомі місця / Фото Unsplash

Подорожуйте!

Освоєння нової місцевості допомагає активувати мозок. Інша країна змушує мозок повністю перемикнутися та виконувати незвичні завдання в новій місцевості – від пошуку шляху додому до покупок в магазині.

Втім, пошук нових завдань та рішень можна здійснювати і вдома, наприклад, кожного разу змінювати шлях на роботу чи навмання гуляти вулицями. Така активність впливає на гіпокамп у мозку!

Слухайте музику та вчіться грати на музичних інструментах

Музика, як і спорт, активують ділянки мозку, що відповідають за рух, пам'ять і мову.

Гра на музичних інструментах, спів чи навіть прослуховування улюбленої музики мають доведену ефективність у сповільненні деменції та полегшенню стану людей із провалами в пам'яті.