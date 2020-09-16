Если вам кажется, что вы часто что-то забываете, или вам бывает трудно сконцентрироваться, стоит попробовать потренировать когнитивные навыки.

Действенные и простые советы, которые помогут тренировать память, написала на своей странице в Facebook экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

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Следите за тем, что едите

В рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, жирная рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты.

Также следует уменьшить потребление животных жиров и красного мяса. Не пропускайте приемы пищи, но не переедайте.

Осторожно миф: сладкое помогает лучше думать. Наоборот, избыток сладкого быстро уходит из крови и к нейронам не попадает.

Сладкая и жирная пища дает лишь временное удовольствие, в то же время делает нас слабыми и сонливыми.

Пейте воду

Для того, чтобы мозг работал, надо достаточно пить. Даже незначительное обезвоживание приводит к резкому ухудшению способности думать.

Вода, чай, компот из сухофруктов, несладкий лимонад, сочные фрукты и овощи подходят для поддержания водного баланса на должном уровне,

– заметила Ульяна.



А вы достаточно физически активны? / Фото Unsplash

Больше активности

Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозге выделяется фактор роста нервов BDNF и улучшается кровообращение, которое способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей.

Движение не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность.

Сон очень важен

Нашему организму очень требуется определенное количество часов регулярного сна и для эффективности запоминания.

Стоит знать: здоровый сон – это 7-9 часов крепкого сна и нормальный график, когда получается ложиться и вставать в одинаковое время.

Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти.

Избавьтесь от вредных привычек

Алкоголь пагубно влияет на гены, которые вовлечены в обмен холестерина, поддержание целостности сосудов, а также нейропластичности.

Люди, не употребляющие алкоголь, имеют меньшие шансы на развитие болезни Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного,

– добавила Супрун.

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Что касается курения, то оно запускает свободнорадикальные процессы, что в свою очередь повреждает сосуды мозга и нейроны.

Возьмите за привычку общение

Активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, улучшает когнитивные функции.

Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения.

Разведывайте неизвестные места / Фото Unsplash

Путешествуйте!

Освоение новой местности помогает активировать мозг. Другая страна заставляет мозг полностью переключаться и выполнять необычные задачи в новой местности – от поиска пути домой до покупок в магазине.

Впрочем, поиск новых задач и решений можно осуществлять и дома, например, каждый раз менять путь на работу или гулять по непривычным улицам. Такая активность влияет на гиппокамп в мозге!

Слушайте музыку и учитесь играть на музыкальных инструментах

Музыка, как и спорт, активирует участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.

Игра на музыкальных инструментах, пение или даже прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в замедлении деменции и облегчении состояния людей с провалами в памяти.