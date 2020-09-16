Что делать, если вы часто что-то забываете: советы, чтобы улучшить работу мозга
Если вам кажется, что вы часто что-то забываете, или вам бывает трудно сконцентрироваться, стоит попробовать потренировать когнитивные навыки.
Действенные и простые советы, которые помогут тренировать память, написала на своей странице в Facebook экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.
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Следите за тем, что едите
В рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, жирная рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты.
Также следует уменьшить потребление животных жиров и красного мяса. Не пропускайте приемы пищи, но не переедайте.
Сладкая и жирная пища дает лишь временное удовольствие, в то же время делает нас слабыми и сонливыми.
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Пейте воду
Для того, чтобы мозг работал, надо достаточно пить. Даже незначительное обезвоживание приводит к резкому ухудшению способности думать.
Вода, чай, компот из сухофруктов, несладкий лимонад, сочные фрукты и овощи подходят для поддержания водного баланса на должном уровне,
– заметила Ульяна.
А вы достаточно физически активны? / Фото Unsplash
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Больше активности
Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозге выделяется фактор роста нервов BDNF и улучшается кровообращение, которое способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей.
Движение не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность.
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Сон очень важен
Нашему организму очень требуется определенное количество часов регулярного сна и для эффективности запоминания.
Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти.
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Избавьтесь от вредных привычек
Алкоголь пагубно влияет на гены, которые вовлечены в обмен холестерина, поддержание целостности сосудов, а также нейропластичности.
Люди, не употребляющие алкоголь, имеют меньшие шансы на развитие болезни Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного,
– добавила Супрун.
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Что касается курения, то оно запускает свободнорадикальные процессы, что в свою очередь повреждает сосуды мозга и нейроны.
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Возьмите за привычку общение
Активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, улучшает когнитивные функции.
Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения.
Разведывайте неизвестные места / Фото Unsplash
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Путешествуйте!
Освоение новой местности помогает активировать мозг. Другая страна заставляет мозг полностью переключаться и выполнять необычные задачи в новой местности – от поиска пути домой до покупок в магазине.
Впрочем, поиск новых задач и решений можно осуществлять и дома, например, каждый раз менять путь на работу или гулять по непривычным улицам. Такая активность влияет на гиппокамп в мозге!
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Слушайте музыку и учитесь играть на музыкальных инструментах
Музыка, как и спорт, активирует участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.
Игра на музыкальных инструментах, пение или даже прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в замедлении деменции и облегчении состояния людей с провалами в памяти.