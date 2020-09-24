Спорт полезен не только для тела, но и для мозга. Исследователи обнаружили, что даже велосипедная езда продолжительностью в 15 минут улучшает память.

Неврологи из Женевского университета (UNIGE) утверждают, что интенсивное занятие физическими упражнениями продолжительностью в 15 минут улучшает память, сообщает MedicalXpress.

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Ранее эта же команда ученых обнаружила, что спорт улучшает ассоциативную память. А теперь, чтобы проверить влияние спорта на двигательную память, ученые попросили группу из 15 молодых и здоровых мужчин (не спортсменов) пройти определенный тест. Участники исследования проходили его трижды: через 30 минут умеренного велосипедного движения, через 15 минут интенсивного велосипедного движения и периода отдыха.

Тест на двигательную память заключался в следующем: мужчины смотрели на экран с четырьмя точками. Каждый раз, когда одна из них ненадолго приобретала форму звезды, участники должны был нажимать соответствующую кнопку как можно быстрее.

После интенсивного спортивного занятия производительность была намного лучше.

В дополнение к результатам тестов памяти ученые наблюдали изменения в активации мозговых структур с помощью функциональной МРТ и проводили анализы крови для измерения уровня эндоканнабиноидов. Разнообразные анализы подтвердили – чем больше человек движется, тем больше активизируется гиппокамп (область в мозге, отвечающая за память) и хвостатое ядро (структура мозга, участвующая в двигательных процессах).

Также чем интенсивнее были физические усилия, тем выше был уровень эндоканнабиноидов. Эти молекулы связаны с улучшением работы мозга, поскольку они участвуют в синаптической пластичности. Более простыми словами, эндоканнабиноиды отвечают за то, как нейроны соединяются между собой.

Стоит отметить, что поскольку не все формы памяти используют одинаковые мозговые механизмы, не все виды интенсивности спорта имеют одинаковый эффект. Но ученые подчеркнули, что во всех случаях физические упражнения улучшают память больше, чем бездействие.