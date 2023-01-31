Чому потрібно перевіряти ліки

Ліки – це теж бізнес, а їх виробникам вигідно заробляти на препаратах, поки люди хворіють. Особливо прибутковим вважається продаж не надто ефективних ліків або продаж БАДів здоровим людям, які хочуть стати ще здоровішими.

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Крім того, медицина постійно рухається вперед, а на зміну старим препаратам приходять нові та ефективніші. Тільки багато лікарів і самі пацієнти не готові відмовитися від "перевірених часом" ліків. Зазвичай старі препарати ще й дешевші, тому перевіряти їхню ефективність ніхто не поспішає.

З кожним роком люди все більше хочуть вилікувати все й одразу однією таблеткою, тому на фармацевтичному ринку з'являються "чарівні" ліки, які можуть вилікувати усі хвороби та буквально омолодити людину на 20 років.

Також бувають препарати-підробки, ліки з алергенами та незнайомими інгредієнтами. Через всі перелічені причини ліки важливо перевіряти на справжність, ефективність і склад.

Покроковий план перевірки ліків

  1. Дізнатися про діючу речовину в Держреєстрі лікарських засобів за торговою назвою препарату. Перевірити дату реєстрації та дату її закінчення, а також реєстраційний номер – це допоможе уникнути купівлі підробки.

  2. Перекласти назву діючої речовини англійською мовою.

  3. Почитати інформацію про побічні дії та дослідження цієї речовини на сайтах drugs.com та fda.gov.

  4. Пошукати аналоги, тобто дженерики препарату, в "Помаранчевій книзі", де зібрані лікарські продукти, схвалені Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.