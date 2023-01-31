Почему нужно проверять лекарство

Лекарство – это тоже бизнес, а их производителям выгодно зарабатывать на препаратах, пока люди болеют. Особенно прибыльной считается продажа не слишком эффективного лекарства или продажа БАДов здоровым людям, которые хотят стать еще здоровее.

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Кроме того, медицина постоянно двигается вперед, а на смену старым препаратам приходят новые и более эффективные. Только многие врачи и сами пациенты не готовы отказаться от "проверенных временем" лекарств. Обычно старые препараты еще дешевле, поэтому проверять их эффективность никто не спешит.

С каждым годом люди все больше хотят вылечить все и сразу одной таблеткой, поэтому на фармацевтическом рынке появляется "волшебное" лекарство, которое может вылечить все болезни и буквально омолодить человека на 20 лет.

Также бывают препараты-подделки, лекарства с аллергенами и незнакомыми ингредиентами. По всем перечисленным причинам лекарство важно проверять на подлинность, эффективность и состав.

Пошаговый план проверки лекарств