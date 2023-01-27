Ученые из Сиднейского университета проанализировали систематические обзоры 3570 исследований, в которых рассматривалась эффективность и безопасность парацетамола для снятия 44 видов болевых состояний.

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Парацетамол не обезболивает

Результаты оказались неожиданными: однократный или многократный прием стандартной дозы популярного препарата (0,5 – 1 г) превышает плацебо только для четырех болевых состояний, причем не все они распространены. А именно – при остеоартрозе коленного и бедренного суставов, восстановлении после трепанации черепа, болях в области таза, в том числе послеродовой, и головной боли напряжения.

Несмотря на широкое применение парацетамола, его эффективность в облегчении боли доказана только при небольшом количестве состояний, а его преимущества часто достаточно скромны,

– написали ученые.

Для таких распространенных состояний, как мигрень и головная боль на фоне простуды, а также боли в пояснице, доказательства эффективности парацетамола были слишком низкого качества или неубедительны.

Другие недостатки парацетамола

Отметим, что ученые подвергли сомнению рекомендацию приема парацетамола при болях в пояснично-крестцовой области еще в 2016 году. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 1652 пациентов не выявило никакой разницы между популярным обезболивающим и плацебо.

Ранее американские ученые предупредили о возможном опасном побочном эффекте парацетамола - рискованном поведении. К примеру, люди, принявшие препарат, могут беззаботно прыгать с тарзанки, гулять в опасных местах, агрессивно управлять авто. Авторы исследования отмечают, что склонность к риску может быть связана с тем, что ацетаминофен снимает тревожность.