Чаще выбирают парацетамол

В настоящее время парацетамол часто называют препаратом первого выбора для лечения симптомов простуды у детей: предполагается, что он более безопасен. Некоторые исследования показывали, что применение ибупрофена повышает риск инфекций мягких тканей.

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В то же время, появляется все больше данных, что использование парацетамола в раннем возрасте может быть связано с увеличением риска аллергических болезней.

Ибупрофен более эффективный

Новым исследованием ученые из Новой Зеландии хотели ответить на вопрос, какой из препаратов более эффективный и безопасный для детей младше 2 лет.

Согласно полученным данным, действие ибупрофена более выражено. Он сильнее обезболивал и лучше понижал температуру первые четыре часа после приема. В течение суток его эффект был более отчетлив по сравнению с действием парацетамола.

Профиль безопасности у обоих препаратов оказался одинаковым. Серьезные побочные эффекты (повреждение почек, токсическое действие на печень, риск сопутствующих инфекций и обострение астмы) при приеме ибупрофена и парацетамола встречались с одинаковой вероятностью. В целом нежелательные действия оказывались редко.

Ученые пишут, что их исследование не подтверждает теории, согласно которым ибупрофен более опасен для детей, чем парацетамол.

Для исследования ученые отобрали все качественные исследования, которые сравнивали эффекты парацетамола и ибупрофена у детей до двух лет. В 19 избранных исследованиях участвовало более 240 тысяч детей.