Исследование нового лекарства против давления

Во время испытания, которое проводилось в течение 12 недель, 248 пациентам давали один раз в день Baxdrostat в разных количествах или плацебо. В начале испытания АД ни у одного из этих пациентов не контролировалось, несмотря на прием 3 или более лекарств против высокого кровяного давления.

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Дозы баксдростата, принимаемые пациентами в дополнение к обычным лекарствам, колебались от 2 до 0,5 мг. В конце 12 недель группа, получавшая наибольшее количество баксдростата, наблюдала снижение АД на 20 пунктов. Между этой группой и группой, получавшей плацебо, была разница в 11 пунктов – такой эффект редко наблюдается в любом отдельном препарате для снижения АД.

Baxdrostat может дать надежду многим людям, не реагирующим на традиционное лечение гипертонии. Эффективность старых препаратов у отдельных пациентов может существенно отличаться, тогда как отличительной чертой этого нового класса является то, что он хорошо действует на пациентов, у которых гормон альдостерон сделал их устойчивыми к старым методам лечения,

– рассказал соавтор исследования профессор Моррис Браун.

Как действует новый препарат против давления

Баксдростат предотвращает выработку организмом альдостерона, гормона, регулирующего количество соли в организме. Бакдростат снижал уровень альдостерона в крови и моче. Исследование показывает, что препарат вызывает заметное снижение АД у пациентов, чья гипертония устойчива к обычным лекарствам, и что этот тип гипертензии частично связан с избыточной выработкой гормона альдостерона.

Препятствием для разработки такого препарата ранее было сочетание мишени препарата – фермента, производящего альдостерон, – с другим ферментом, производящим основной стероидный гормон – кортизол.