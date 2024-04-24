Около десятилетия медики назначают подобные препараты для лечения пациентов после инфаркта. Но новые данные ставят под сомнение их эффективность.

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Исследование длилось 3,5 года, к нему привлекли 5 020 участников.

Риски оставались такими же: результаты эксперимента

В ходе эксперимента выяснилось, что прием бета-блокаторов, таких как метопролол или бисопролол, не способен влиять на уменьшать риски смертности по сравнению с группой пациентов, которые не получали эти препараты.

Ученые не заметили и разницы между группами по частоте госпитализаций, повторного инфаркта, инсульта, астмы или хронической обструктивной болезни легких. Риски оставались такими же.

Так, почему же тогда назначают бета-блокаторы Предыдущие исследования, которые указывали на эффективность бета-блокаторов в лечении после инфаркта миокарда, проводились на пациентах с систолической дисфункцией левого желудочка. Тогда использовались устаревшие методы диагностики и лечения.

Что это означает

Новые данные демонстрируют необходимость пересмотреть подходы к лечению пациентов после инфаркта миокарда.