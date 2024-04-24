Близько десятиліття медики призначають подібні препарати для лікування пацієнтів після інфаркту. Та нові дані ставлять під сумнів їх ефективність.

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Дослідження тривало 3,5 роки, до нього залучили 5 020 учасників.

Ризики залишались такими ж: результати експерименту

У ході експеременту з'ясувалося, що прийом бета-блокаторів, таких як метопролол чи бісопролол, не здатний впливати на зменшувати ризики смертності порівняно з групою пацієнтів, які не отримували ці препарати.

Учені не помітили і різниці між групами щодо частоти госпіталізацій, повторного інфаркту, інсульту, астми чи хронічної обструктивної хвороби легень. Ризики залишались такими ж.

То, чому ж тоді призначають бета-блокатори Попередні дослідження, які вказували на ефективність бета-блокаторів у лікуванні після інфаркту міокарда, проводилися на пацієнтах зі систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Тоді використовувались застарілі методи діагностики та лікування.

Що це означає

Нові дані демонструють необхідність переглянути підходи до лікування пацієнтів після інфаркту міокарда.