Сімейна лікарка поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк назвала 5 ефективних способів, які у цьому допоможуть. А також пояснила, чому власне гикавка виникає.

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Передусім вона розповіла, що відбувається з організмом під час гикавки.

"Гикавка – це ритмічний короткий вдих, який виникає через різке скороченням діафрагми з подальшим звуженням голосової щілини", – пояснює терапевтка.

За її словами, запобігти появі гикавки практично неможливо: вона з'являється несподівано і на це можуть бути абсолютно різні причини. Цікаво, що і зникає гикавка так само несподвівано.

Що каже наука

Є версія, що гикавка – це не що інше, як нагадування природи про те, що колись у наших дуже далеких предків були зябра, за допомогою яких вони дихали. Мовляв, про це свідчить мимовільне і різке скорочення м'язів, які використовуються для вдиху.

Також учені розглядали гіпотезу, що гикавка походить від вродженого інстинкту смоктання молока матері.

Іноді гикавка є ознакою нервового тику, який провокує діафрагмальний нерв, що змушує різко скорочуватися діафрагмальні м'язи.

А ось психологи пояснюють виникнення гикавки сильним стресом або страхом. Мовляв, так людина нібито намагається неусвідомлено захиститися від негативних зовнішніх чинників.

Як зупинити гикавку

Людмила Сердюк каже, що хоч гикавка – це самовільне явище, є кілька справді ефективних способів, які допоможуть його зупинити.

Спробуйте:

натиснути двома пальцями на язик так, наче хочете спровокувати блювання. Спазм стравоходу, що виникає під час такої маніпуляції, зніме спазм діафрагмальний;

потягнути язик назовні і вниз;

вдихнути кілька разів поспіль і затримати дихання;

повільно випити велику склянку води;

покласти в рот невеликий шматочок чогось з яскраво вираженим смаком, наприклад, шматочок лимона, або посипати язик цукром.

Коли гикавка – тривожний сигнал

Гикавка все ж може свідчити про серйозні патології. Серед них – запалення легень, грижа харчового отвору діафрагми, онкологічні пухлини.

Буває, що гикавка триває добу і навіть більше. Це доводить людину до нервового виснаження, викликаючи печію у шлунку або біль у грудній клітці. При такиї станах обов'язково зверніться по медичну допомогу.