Учені з Шанхайського університету науки і технологій, Китайської академії наук (CAS) та інших інститутів Китаю, виявили, що реакція мозку мишей на стевію аналогічна реакції на сахарозу.

Дивіться також Генетика чи здоровий спосіб життя – що фундаментальніше у питанні тривалості життя

Науковці припустили, що стевія може бути не тільки досить смачною альтернативою цукру, а й більш здоровою.

Чому це важливо

Враховуючи те, що ожиріння стає дедалі серйознішою проблемою у світі, учені вирішили дослідити вплив різних підсолоджувачів на мозок.

Вони провели експерименти на мишах, аби з'ясувати, як нейрони мозку реагують на стевію, цукор та інші підсолоджувачі.

Деталі експерименту

Стевію одержують з листя рослини, вона має високу солодкість, містить менше калорій і майже не впливає на рівень глюкози в крові. Тож, учені вирішили встановити, як мозок реагує на стевію.

Учені годували мишей різними підсолоджувачами впродовж 6 тижнів.

Одна група була контрольною, інші групи – дотримувались дієти з високим вмістом цукру, стевії, гліциризином або могрозидом. Учені фіксували активність нейронів у мозку мишей у реальному часі, використовуючи флуоресцентну візуалізацію кальцію in vivo.

Який вплив підосолоджувачів на мозок

Результати показали, що активність нейронів у мозку мишей, спричинена споживанням стевії, була найбільш схожа на активність, спричинену сахарозою. Тобто, це підтверджує гіпотезу, що стевія може бути найбільш сумісною для мозку заміною цукру серед вивчених підсолоджувачів.

Учені вважають, що використання стевії є найкращою альтернативою цукру в продуктах харчування та напоях для зниження калорійності.

Перспектива відкриття

Отримані результати можуть стати початком наступних масштабніших досліджень в галузі нейробіології, щоб краще зрозуміти, як стевія впливає на мозок людини.

Вони переконані, що їх відкриття може сприяти широкому використанню стевії як здорової альтернативи цукру в харчовій промисловості та допомогти боротися з ожирінням.