Зокрема, здоровий спосіб життя може на понад 60% компенсувати вплив генетики. Результати дослідження опублікували в журналі BMJ Evidence-Based Medicine.

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Дослідження досить тривале та масштабне

Команда науковців з Медичної школи Чжецзянського університету в Китаї та Единбурзького університету в Шотландії проводила експеримент упродовж 13 років.

Вони проаналізували дані майже 354 тисячі людей. 25 тисяч із них померли до того, як закінчилось дослідження.

Усіх учасників поділили на 3 генетично детерміновані категорії тривалості життя:

довгу (20,1%),

середню (60,1%)

коротку (19,8%)

А також на 3 категорії, відповідно до їхнього способу життя:

сприятливий (23,1%),

проміжний (55,6%)

несприятливий (21,3%).

Фактори, які брали до уваги

Учені використовували показники полігенного ризику, щоб проаналізувати численні генетичні варіанти й визначити загальну генетичну схильність людини до довшого або коротшого життя.

Було враховано також і те, чи палять люди, чи вживають алкоголь, чи займаються фізичними вправами, їхню статуру, раціон та сон.

Результати дуже показові

Дані свідчать, що незалежно від способу життя, люди з високим генетичним ризиком короткої тривалості життя мають на 21% підвищену ймовірність ранньої смерті, ніж ті, в кого цей генетичний ризик є низьким.

Люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, мають на 78% більший ризик передчасної смерті, незалежно від генетичного фактору,

– ідеться у дослідженні.

Тобто, нездоровий спосіб життя й гени, які впливають на тривалість життя, більш ніж удвічі збільшують ризик ранньої смерті порівняно з людьми, які мають більш "довготривалу" генетику та ведуть здоровий спосіб життя.

Люди можуть впливати на генетичний ризик

Головна особливість, яку виявили вчені, це те, що люди можуть впливати на генетичний ризик меншої тривалості життя. Зазначають, якщо вести здоровий спосіб життя, вплив генів можна компенсувати приблизно на 62%.

Щодо того, як покращити ці показники, усе досить фундаментально: для цього слід "ніколи не палити, регулярно займатися фізичною активністю, достатньо спати і мати здоровий раціон".

Попри генетичні фактори, здоровий спосіб життя може допомогти нам жити довше, – резюмують дослідники.

Це дійсно показове ослідження, адже досі не було проведено жодного дослідження, яке б відкривало суть того, якою мірою здоровий спосіб життя може знівелювати генетичний фактор.