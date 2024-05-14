Часто ми боїмось того, що не розуміємо. Отже, щоб прийняти усвідомлене рішення про будь-яке оперативне втручання, потрібно володіти підтвердженою інформацією. Олександр Федосенко, лікар хірург вищої категорії, завідувач хірургічного відділення медичного центру "Лелека" спростував для 24 Каналу найпоширеніші міфи про хірургічні операції.

Також на тему Не лише меланома: спростовуємо найпоширеніші міфи про рак шкіри

Міф 1. Операція – остання інстанція лікування

Успіх в лікуванні будь-якої хвороби залежить від правильності та своєчасності поставленого діагнозу. У сучасних умовах діагноз встановлюється після відповідного обстеження, що включає збір анамнезу хвороби, скарги, які турбують пацієнта, та огляд.

За необхідності пацієнту призначають лабораторні аналізи, проводять ультразвукове дослідження, комп’ютерну чи магнітно-резонансну томографію. Після встановлення діагнозу, фахівець визначається з найбільш ефективним способом лікування. Якщо це оперативне втручання, важливо також визначитись з термінами його виконання.

Олександр Федосенко “Вирізняють абсолютні та відносні показання до операції. За абсолютними показаннями хірург виконує операцію при патологіях, які загрожують життю пацієнта та потребують термінової операції. Це невідкладні втручання, які необхідні, наприклад, при перфоративній виразці, внутрішньочеревній кровотечі, перитоніті, защемленнях грижі та інших станах.”

Крім того, є планові операції, які не потребують терміновості. У таких випадках операцію можуть провести у зручний для пацієнта час. У плановому режимі можна, наприклад, прооперувати пахову грижу.

Таким чином, необхідність операції напряму залежить від діагнозу. У деяких випадках останньою інстанцією лікування є саме термінова операція.

Міф 2. Усі операції болючі

У сучасній медицині існують різні методи знеболення, при використанні яких пацієнт під час операції не відчуває больових відчуттів.

Розрізняють декілька видів знеболення. Так, є загальне знеболення, під час якого пацієнт знаходиться у стані медикаментозного сну. Натомість при спінальній чи епідуральній анестезії пацієнт знаходиться у свідомості, але не має больових відчуттів. Метод знеболення обирається після консультації з анестезіологом та залежить від типу операції.

Знеболення здійснюється не тільки під час самої операції, але й під час періоду відновлення. Зараз у світі розвивається медичний напрямок, націлений на швидке відновлення пацієнта та зменшення больового синдрому після операції. Цей напрямок має назву ERAS. Його принципи активно застосовуються у тому числі українськими лікарями-хірургами.

Міф 3. Операція обов’язково травматична, а після неї завжди залишаються шрами

У сучасних умовах використовуються мініінвазивні технології для виконання операцій. без великих розрізів. Серед них такі як лапароскопія, ендоскопія та пункції під контролем УЗД.

Олександр Федосенко “Варто зауважити, що використання сучасних атравматичних шовних матеріалів запобігає утворенню грубих шрамів. Крім того, важлива і сама технологія зашивання рани. Так, іноді у ході операції накладають внутрішньошкірні шви, які самостійно розсмоктуються. В результаті формується післяопераційний рубець, який з часом стає зовсім непомітним.”

Міф 4. Наркоз – це дуже небезпечно, після операції можна не прокинутись

У сучасній анестезіології використовуються препарати, які мінімально впливають на організм, для проведення якісного загального знеболювання. Іноді проводяться операції під спінальною або епідуральною анестезією, коли пацієнт залишається у свідомості.

Крім того, перед проведенням операції пацієнту обов’язково проводять необхідні обстеження для того, щоб визначити безпечний спосіб та вид анестезії. Усе це мінімізує потенційний негативний вплив на організм.

Міф 5. Під час операції є високий ризик підхопити інфекцію

Десятки років тому серйозні медичні втручання дійсно могли завершитись зараженням. Проте часи змінились: використання сучасних антисептичних препаратів для обробки рук та операційного поля мінімізує потрапляння в організм будь-якої інфекції. Також важливе правильне використання антибіотиків з метою профілактики або терапії.

Сучасні операційні обладнанні витяжною системою з ламінарними потоками повітря. А використання одноразового інструментарію та обладнання унеможливлює інфікування під час операції.

Міф 6. Хірурги можуть залишити всередині бинти чи інструменти

Деякі операції передбачають встановлення в організм пацієнта імплантів, сіток чи кліпс. Проте до, під час та після операції фахівці проводять ретельний підрахунок матеріалів та інструментарію. Це зводить до мінімуму ризик залишити в організмі пацієнта інструмент, марлю чи інші чужорідні предмети.

Міф 7. Кожна операція вимагає довгого відновлення

Термін відновлення після операції залежить від патології, яка стала причиною втручання. Однак сучасні підходи та технології дозволяють скоротити час реабілітації. Під час консультації перед операцією хірурги та анестезіологи обговорюють з пацієнтом принципи швидкого відновлення, ранню активізацію, розповідають про хід операції та дають рекомендації для пришвидшення реабілітації.

Олександр Федосенко “Інколи в післяопераційному періоді пацієнтам слід носити бандажі або компресійну білизну чи дотримувати інших норм. За умов виконання рекомендацій післяопераційний період може пройти максимально швидко та безболісно для пацієнта. ”

Насправді хвилюватись перед будь-якою операцією – абсолютно нормально. Проте важливо мати позитивний настрій та мати повну довіру до свого хірурга та анестезіолога. Для цього не бійтесь ставити своїм лікарям всі питання, пов’язані з підготовкою, обсягом втручання, перебігу післяопераційного відновлення та інших моментів, які вас цікавлять.