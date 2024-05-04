В частности, здоровый образ жизни может более чем на 60% компенсировать влияние генетики. Результаты исследования опубликовали в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

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Исследование достаточно длительное и масштабное

Команда ученых из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае и Эдинбургского университета в Шотландии проводила эксперимент в течение 13 лет.

Они проанализировали данные почти 354 тысячи человек. 25 тысяч из них умерли до того, как закончилось исследование.

Всех участников разделили на 3 генетически детерминированные категории продолжительности жизни:

длинную (20,1%),

среднюю (60,1%)

короткую (19,8%)

А также на 3 категории, в соответствии с их образом жизни:

благоприятный (23,1%),

промежуточный (55,6%)

неблагоприятный (21,3%).

Факторы, которые принимали во внимание

Ученые использовали показатели полигенного риска, чтобы проанализировать многочисленные генетические варианты и определить общую генетическую предрасположенность человека к более длинной или более короткой жизни.

Было учтено также и то, курят ли люди, употребляют ли алкоголь, занимаются ли физическими упражнениями, их телосложение, рацион и сон.

Результаты очень показательны

Данные свидетельствуют, что независимо от образа жизни, люди с высоким генетическим риском короткой продолжительности жизни имеют на 21% повышенную вероятность ранней смерти, чем те, у кого этот генетический риск является низким.

Люди, которые ведут нездоровый образ жизни, имеют на 78% больший риск преждевременной смерти, независимо от генетического фактора,

– говорится в исследовании.

То есть, нездоровый образ жизни и гены, которые влияют на продолжительность жизни, более чем вдвое увеличивают риск ранней смерти по сравнению с людьми, которые имеют более "долговременную" генетику и ведут здоровый образ жизни.

Люди могут влиять на генетический риск

Главная особенность, которую обнаружили ученые, это то, что люди могут влиять на генетический риск меньшей продолжительности жизни. Отмечают, если вести здоровый образ жизни, влияние генов можно компенсировать примерно на 62%.

Относительно того, как улучшить эти показатели, все достаточно фундаментально: для этого следует "никогда не курить, регулярно заниматься физической активностью, достаточно спать и иметь здоровый рацион".

Несмотря на генетические факторы, здоровый образ жизни может помочь нам жить дольше, – резюмируют исследователи.

Это действительно показательное исследование, ведь до сих пор не было проведено ни одного исследования, которое бы открывало суть того, какой степени здоровый образ жизни может нивелировать генетический фактор.