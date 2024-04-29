Связь калорийности питания и старения: исследования животных уже не раз показывали, что если ограничивать калорийность питания, то продолжительность жизни у них увеличивается. И вот, в США запустили долгосрочный исследовательский проект "Калори", чтобы изучить, правдиво ли такое же утверждение и для людей.

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Новое исследование питания

Недавно группа американских и канадских ученых выпустила расширенное исследование о том, как ограничение калорий повлияло на человеческое старение. Для исследования собрали 175 здоровых мужчин и женщин, в возрасте от 21 до 50 лет, без ожирения, с индексом массы тела от 22 до 27,9, и в течение 2 лет ограничивали калорийность их питания на 25%.

Такое длительное ограничение калорийности не целесообразно для большинства людей, но результаты важны, поскольку доказывают, что старение можно замедлить,

– отметил научный сотрудник Центра старения Батлера при Колумбийском университете Калин Райн.

Еще предварительные анализы состава крови, иммунологических и эпигенетических данных участников исследования подтвердили, что после двух 2 таких режимов питания процесс биологического старения у них замедлился. А в новой статье ученые показали, что такая диета повлияла на укорачивание теломер – это такие "колпачки" на концах хромосом, и отвечают они за то, чтобы хромосомы не слипались и не разрушались.

И вот, одним из факторов, влияющих на скорость старения и продолжительность жизни, является длина теломер: по мере деления клетки теломеры становятся короче, а к концу жизненного цикла клетки, почти исчезают, и это запускает программу разрушения.

Почему ограничение калорий продлевает жизнь

Как объяснил один из авторов исследования Вейлон Гастингс из Университета штата Пенсильвания, причин, по которым ограничение калорийности пищи может продлевать жизнь человека, множество, и эта тема еще не до конца изучена.

Один из основных механизмов связан с метаболизмом клеток: когда клетка потребляет энергию, выделяются отходы, которые могут плохо повлиять на состояние клетки. Когда же мы ограничиваем калорийность рациона, клетки потребляют меньше энергии, соответственно, отходов жизнедеятельности становится меньше и они разрушаются медленнее.

Ну а дальше больше: ученые хотят отследить, как ограничение калорийности влияет на организм на более длинных дистанциях, например, в 10 лет.